Moins de morts sur les routes vaudoises en 2019

Canton de Neuchâtel Il s'agit du chiffre le plus bas depuis que la statistique existe, soit depuis 1939, indique ce jeudi la police cantonale neuchâteloise. Plus...

Jura A quelques heures d'intervalle, deux automobilistes ont perdu le contrôle de leurs véhicules en raison de routes enneigées dans la région de Saignelégier (JU). Plus...

Trafic Les transports routiers de marchandises ont représenté 10,7 milliards de tonnes-kilomètres, soit 4,7% de plus. C'est la plus forte progression depuis 20 ans. Plus...