La Mosaïques de Pâques limite l'omelette

Depuis vingt-deux éditions maintenant, la Mosaïque d’Ouchy est la manifestation incontournable de Lausanne à Pâques où les passants sont invités à acheter des œufs, puis à les placer pour former un dessin géant sur la place de la Navigation. Annulée cette année pour cause de coronavirus, la Mosaïque limite pourtant la casse, ou l’omelette en l’occurrence: 10'000 œufs ont été distribués aux plus démunis.

D’ordinaire, près 40'000 œufs sont nécessaires pour réaliser la mosaïque. Selon les éditions, ils génèrent normalement entre 50'000 et 60'000francs qui sont offerts à des associations.

«Grâce au soutien d’Œuf Suisse, 10'000 œufs cuits et teintés ont malgré tout été offerts pour garnir les colis alimentaires des familles dans le besoin. Cette opération de solidarité a été menée via nos partenaires dans les cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais», se réjouit Christophe Andreae, syndic d’Ouchy et président de la SDIO (Société de développement des intérêts d’Ouchy). À Lausanne par exemple, Mère Sofia en a réceptionné 1'500.

Côté dons, la Mosaïque n’est pas en reste non plus. Elle a engrangé 36'000francs. Ils seront reversés à l’ARFEC (Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer) et à la FPEM (Fondation planètes enfants malades).

Cette année, le dessin de la mosaïque avait été réalisé par des enfants de l’ARFEC. Qu’à cela ne tienne: il servira pour l’édition 2021.