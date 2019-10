Naissance rare d’un nouvel acteur de l’aide à la presse

À tous les échelons, on phosphore sur la façon la plus adéquate de soutenir les médias, petits ou grands, confrontés à une mutation sans précédent de leur modèle commercial induite par la transition numérique. Et voilà qu’un nouvel acteur de poids déboule hier dans le paysage de l’«aide à la presse». La Fondation Aventinus, créée au début du mois à Genève, a pour but «de stimuler l’existence de médias et de projets journalistiques de qualité». Afin de promouvoir «la diversité médiatique romande», garante «du bon fonctionnement de la démocratie directe».

Quatre personnalités forment son comité. On y retrouve deux anciens conseillers d’État, le Genevois François Longchamp et la Vaudoise Anne-Catherine Lyon, ainsi que l’ex-chef de l’Office fédéral de la Culture Jean-Frédéric Jauslin et Jérôme Koechlin, spécialiste en com et management au Medialab de l’Université de Genève.

Aventinus a de gros moyens. Pour l’heure, trois institutions philanthropiques sont disposées à la financer. Les fondations vaudoises Leenards et Jan Michalski et la Fondation Hans Wilsdorf, à Genève. «Une quatrième a été approchée, elle est partante mais nous ne pouvons pas encore dévoiler son nom», ajoute François Longchamp, qui préside Aventinus. «Nous comptons aussi sur des mécènes privés, des personnes retirées de toutes fonctions exécutives, prêtes à mettre de leur fortune personnelle dans ce projet et qui souhaitent rester anonymes.» Aventinus ne fera pas de démarches pour lever des fonds publics, mais sa bourse leur est ouverte.

Combien d’argent tout cela représente-t-il? «Des millions de francs», répond l’ancien ministre sans vouloir être plus précis. «L’important, c’est que la fondation garantit une imperméabilité entre ceux qui la financent et les médias bénéficiaires.» Leur indépendance doit naturellement être préservée.

L’affectation de cette manne n’est pas encore clairement définie. Quels types de médias en profiteront, pour quels projets? «Mille questions se posent auxquelles nous n’avons pas encore de réponses», admet François Longchamp. Une première décision est tout de même communiquée: Aventinus compte soutenir à hauteur de 600'000 francs la création de la plateforme Geneva World News. Élaborée par le Club suisse de la presse, cette structure a posé sa candidature dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Confédération et les pouvoirs publics du bout du lac pour traiter à grande échelle l’actualité de la Genève internationale. Si son dossier est retenu, l’aide au démarrage suivra.

La naissance d’Aventinus a semble-t-il été gardée secrète jusqu’au bout. L’association des éditeurs de presse romands Médias Suisses n’a ainsi pas été consultée en amont, confirme sa secrétaire générale Christine Gabella. La circonspection est de mise. «On savait que des discussions avaient lieu entre des éditeurs et des fondations philanthropiques, mais il s’agissait de contacts bilatéraux. Le projet Aventinus tombe en quelque sorte du ciel, mais il n’est pas inintéressant, analyse-t-elle. Il est porté par des personnes sérieuses qui ont les moyens de leurs ambitions, contrairement à d’autres initiatives récentes. Attendons maintenant de voir quels seront les premiers projets de soutien concrètement mis en œuvre.»