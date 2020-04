La navigation est tolérée, mais attention aux accidents

Ces derniers jours, avec le soleil et la hausse des températures, des navigateurs ont largué les amarres pour faire leur première sortie sur le lac, et cela malgré les recommandations de rester chez soi. En raison d’un confinement plus sévère, la France a déjà interdit toute navigation dans ses eaux territoriales lémaniques et sanctionne les contrevenants d’une amende de 200 euros. Sur le lac de Neuchâtel, certaines Communes ont établi des restrictions qui vont de la fermeture du port, comme à Cudrefin, à l’interdiction de mettre des bateaux à l’eau. Alors qu’en ce beau week-end de Pâques l’envie de prendre le large va démanger navigateurs et amateurs de paddle, qu’en est-il du côté vaudois?

«Il n’y a pas d’interdiction. Nous n’en sommes qu’au tout début de la saison et la navigation n’est pas une activité à risque dans les conditions actuelles. Il n’y a pas de grand vent ni de grosses vagues», confirme Jean-Christophe Sauterel, chef de communication de l’État-major de conduite. Les usagers du lac doivent se conformer aux règles de distance et du nombre maximal de cinq personnes à bord et éviter les excès conduisant à des accidents qui encombreraient les Urgences.

Cellule de crise

La Société internationale de sauvetage du Léman (SISL), qui regroupe 34 sections autour du lac, a malgré tout mis sur pied une cellule de crise pour coordonner ses actions. Elle a commencé par recenser les équipages et bateaux opérationnels. Car une bonne partie de l’effectif est déjà recrutée par l’armée, la Protection civile, les pompiers, sans compter les personnes à risque, en quarantaine ou en congé.

«Côté français, les sauveteurs du lac, qui sont reconnus par les autorités sanitaires, ont été mobilisés pour assister le personnel des hôpitaux dans la région de Thonon-les-Bains. Ils ne mettent à disposition qu’un équipage complet (un pilote et deux sauveteurs) pour intervenir», explique Willy Haefliger, président de la cellule de crise de la SISL.

L’entrée en fonction des vigies reportée

Sur les rives vaudoises, l’entrée en fonction des vigies dans les ports, qui commencent normalement en avril ou en mai, a été reportée. Mais les sauveteurs sont prêts à intervenir sur ordre de la centrale d’alarme cantonale (117). «On a dû s’équiper de protection, soit masques, gants, lunettes et désinfectant, en cas d’intervention nécessitant un contact avec les personnes», note Stéphane Delley, responsable des interventions au Sauvetage de Nyon.

Ce que craignent ces bénévoles, c’est que les gens, lassés du confinement, fassent tout et n’importe quoi pour prendre le large, sans matériel préparé. Au port de Prangins, la grue à bateaux n’a pas chômé ces derniers jours, alors que les amateurs de paddle sillonnaient déjà les eaux calmes du Léman. Or l’eau est encore très froide et seuls ceux qui sont équipés de combinaison devraient prendre leur rame.

Heureusement, en cette année bissextile, l’abaissement des eaux du lac a presque atteint son maximum et retiendra des navigateurs à terre. L’eau est si basse à certains endroits qu’on ne peut y remettre des bateaux ni sortir de certains ports.