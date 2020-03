Nécessité? Urgence? Le jargon de crise décrypté

Le cadre légal permettant aux autorités de restreindre les libertés est délibérément souple, afin de s’adapter à des situations inédites.

1 «Situation particulière»

À l’heure actuelle, la Suisse vit une «situation particulière». Ce terme est issu de la loi sur les épidémies, cadre de référence face au coronavirus. Plusieurs conditions doivent être remplies pour décréter une telle situation, comme: risque élevé d’infection et de propagation, risque pour la santé publique, risque de graves répercussions sur l’économie ou d’autres secteurs vitaux ou lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire internationale menaçant la santé de la population suisse. Vous avez bien compté, toutes ces conditions sont actuellement remplies.

Une «situation particulière» autorise le Conseil fédéral à édicter des mesures telles que celles mises en place ces derniers jours (mises en quarantaine, restrictions de manifestations, etc.). Il le fait sur consultation des Cantons. «Mais la Constitution fédérale et la loi sur les épidémies imposent de réagir de manière proportionnée lorsqu’il est porté atteinte à des libertés telles que la liberté personnelle ou la liberté économique, remarque Véronique Boillet, professeure associée au Centre de droit public de l’UNIL. Il s’agit pour le Conseil fédéral d’évaluer une situation sans en connaître les risques exacts. Difficile de faire des pesées d’intérêts face à ces inconnues, raison pour laquelle la stratégie du Conseil fédéral qui consiste à avancer pas à pas, en ciblant certaines populations et en augmentant graduellement les précautions, paraît appropriée.»

2 «État de nécessité»

«Stato di necessità». C’est le terme utilisé par les autorités tessinoises pour amplifier mercredi les mesures face à la propagation du virus. Il se réfère à une loi cantonale sur la protection de la population. L’expression a été reprise par l’Office fédéral de la santé publique alors qu’il annonce l’extension imminente de cette disposition à l’ensemble de la Suisse. Aussi bizarre que cela puisse sembler, ce terme ne fait pas référence à un cadre précis, codifiant des mesures détaillées. «Cette notion n’existe pas en tant que telle dans la Constitution fédérale, précise Véronique Boillet. Mais l’article 185, dédié à la sécurité extérieure et intérieure, permet au Conseil fédéral d’édicter des ordonnances qui peuvent être qualifiées de mesures de nécessité. Elles permettent de restreindre les libertés en cas de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, la loi fédérale sur les épidémies permet déjà au Conseil fédéral d’adopter de telles mesures.»

L’état d’urgence ne se décrète pas en tant que tel non plus en Suisse. Le même article constitutionnel prévoit que le Conseil fédéral a le droit de lever des troupes «en cas d’urgence».

3 «Situation extraordinaire»

Si l’impression générale est de traverser des circonstances inédites, nous n’avons pas atteint le stade de la «situation extraordinaire», degré de crise le plus élevé prévu par la loi sur les épidémies. Alors que la «situation particulière» s’applique aux pandémies modérées (grippe, H1N1 ou SRAS), la «situation extraordinaire» prévaut face à une pandémie extrême (l’exemple cité par la Confédération est la grippe espagnole de 1918). Dans un tel cas, le Conseil fédéral pourrait émettre des prescriptions sans consulter les Cantons, à qui il donnerait des mandats d’application non plus pour une durée limitée mais indéterminée.