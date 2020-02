Nissan va fermer son siège de Rolle

Nissan va quitter Rolle (VD). Le constructeur automobile japonais, qui avait déjà coupé dans ses effectifs ces derniers mois, a décidé de fermer définitivement son siège européen situé sur La Côte.

«On va fermer Rolle complètement. Le processus commence en 2020 et sera terminé en 2022», a annoncé Gianluca de Ficchy, directeur de Nissan Europe, cité par l'AFP à l'issue d'un point presse dans les locaux du groupe à Montigny-le-Bretonneux, près de Paris.

«Avoir deux sièges, un en France et un en Suisse, n'était pas très efficace. On a décidé de tout mettre ensemble pour avoir plus d'efficacité sur un seul siège en France», a poursuivi le dirigeant.

Le constructeur, qui avait déjà supprimé 50 postes l'an dernier à Rolle, emploie encore quelques dizaines de personnes en terre vaudoise, contre environ 800 à son siège parisien.

En difficulté sur le marché européen, Nissan a globalement réduit de 1300 personnes ses effectifs sur le Vieux-Continent sur les douze derniers mois pour atteindre le chiffre de 15 300 collaborateurs. (ats/nxp)