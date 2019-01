2018 a été un peu plus calme pour les pompiers

Granges-Marnand Une ferme proposant «l’aventure sur la paille» depuis une vingtaine d’années est partie en fumée en deux heures. Plus...

Granges-Marnand La ferme du Bochet, qui fait du tourisme rural depuis plus de vingt ans, a brûlé en deux heures. Les pompiers ont pu sauver l'habitation et le poulailler Plus...