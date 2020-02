Le 35e carnaval va faire de Sainte-Croix une jungle

C’est parti pour le 35e Carnaval de Sainte-Croix! Depuis jeudi soir, avec l’ouverture de la cantine et la nouvelle soirée qui ouvre les festivités, le balcon du Jura vit au rythme des Guggenmusik et des confettis.

«Cette soirée était une première pour lancer la fête et l’ambiance. On a eu jusqu’à 400 personnes, c’était fou et totalement inattendu», souligne le président du carnaval, Nathan Vienet.

«On a beaucoup parlé de la forêt cette année»

Après l’autre grande soirée, celle du repas du vendredi soir offert à 1000 personnes par la Confrérie des Amis du Carnaval et dont le menu est gardé aussi secret que possible jusqu’au dernier moment, la manifestation entre ce week-end dans le vif du sujet. Elle est cette année consacrée à la jungle, thématique propre à inspirer les participants au cortège, les décorateurs de la cantine et les commerces de la ville, estime le nouveau président de la manifestation. «On a beaucoup parlé de la forêt cette année, c’était logique que ça apparaissent dans les choix.»

La manifestation espère attirer plus de 12'000 participants durant le week-end. Outre la radio du carnaval, qui fête ses 30 ans cette année dans son bus flambant neuf, le programme met en avant le défilé aux lampions et flambeaux de samedi à 19h, suivi de la mise à feu du bonhomme hiver à la place du Marché. Dimanche, la grande parade est prévue à 14h30, avec remise des prix au final et animations à la cantine. Le Bal des Robustes, à 18h30, attend ensuite les «survivants».