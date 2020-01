500 m3 de neige seront acheminés de La Combaz aux Rasses

Ce ne sont pas les JOJ, mais leur esprit soufflera quand même sur Sainte-Croix/Les Rasses du 15 au 21janvier. Adoubée par les organisateurs de ces joutes sportives de la jeunesse, la station accueillera une manifestation gratuite dédiée au snowscoot, une discipline placée sous la bannière «L’Esprit de Lausanne 2020» (www.snowscoot-joj2020.ch).

«Notre site n’a pas été retenu pour les JOJ, mais les organisateurs ont accepté de nous soutenir si nous mettions sur pied un événement lié à un sport de démonstration pendant la compétition», souligne Laurent Brovarone, responsable de la manifestation. Sur le balcon du Jura, cette mise à l’écart a tout de même fait grincer quelques dents. «Contrairement à d’autres régions du canton, ici on a de la neige», ironise le syndic Cédric Roten.

Certes, mais elle n’est pas répartie équitablement sur tout le territoire touristico-sportif que se partagent Sainte-Croix, Bullet et Mauborget. Pour que les initiations – elles sont aussi ouvertes à des écoles – et démonstrations puissent se tenir aux dates prévues, les deux premières Communes ont accepté de mettre à disposition des hommes et du matériel pour acheminer de la neige là où il en faut. «Nous n’oublions pas le geste du Groupement des skieurs de fond des Rasses, qui nous ouvre, à La Combaz, une partie de son domaine, où nous irons chercher dès mercredi les 500 m3 de neige qui font défaut aux Rasses», reprend Laurent Brovarone. Deux camions effectueront vingt voyages de 4 km pour acheminer l’or blanc. Ce dernier sera stocké en tas avant d’être disposé sur la piste déjà utilisée pour des démonstrations de plus petite envergure en 2018 et 2019.

Au terme de cette semaine d’animations, le comité d’organisation transmettra le flambeau au Team Impulse, qui souhaite créer une fédération suisse de snowscoot et l’installer à Sainte-Croix. «Nous espérons que cette manifestation nous servira de tremplin», sourit Olivier Chabloz, son responsable marketing.