678 litres de vin non déclarés saisis à L’Auberson

L’Administration fédérale des douanes (AFD) annonce, par un communiqué de presse, avoir saisi une quantité importante de marchandises non déclarées, lundi 12 novembre dans l’après-midi à la douane de L’Auberson.

Lors d’un contrôle de routine, les gardes-frontière ont intercepté un ressortissant français, domicilié en France, âgé de 58 ans et circulant à bord d’un fourgon. En fouillant le véhicule, les agents ont découvert 678 litres de vin, 39 litres d’alcool fort ainsi que 30 litres de vinaigre et 20 kg de confiture dissimulés dans des cartons. «Le conducteur avait déclaré dans un premier temps transporter du matériel pour un stand sur un marché de Noël en Suisse romande. Grâce à leur flair, les gardes-frontières ont décidé d’une fouille et sont tombés sur la marchandise en question», rapporte Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’AFD. Elle n’en dira pas plus sur la localité de destination du fourgon.

Facture salée

L’entier de la marchandise a été saisi temporairement. L’auteur a dû s’acquitter d’une amende et des différentes taxes, soit plusieurs milliers de francs, pour récupérer son chargement.

Donatella Del Vecchio ne peut détailler les opérations menées par l’AFD pendant la période des Fêtes mais indique que «des contrôles réguliers et adaptés aux situations sont menés tout au long de l’année». Néanmoins, les quantités saisies lundi à L’Auberson «sortent de l’ordinaire». (24 heures)