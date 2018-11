A Yverdon, des voleurs s'en prennent aux plus démunis

Lundi matin, un sans domicile fixe yverdonnois fait discrètement la manche, juste à côté de la place Pestalozzi. Peu habitué à l’exercice, il raconte devoir sans cesse se déplacer pour ne pas attirer l’attention, de peur de se faire attraper par la police, puisque la mendicité est interdite dans tout le canton depuis le début du mois. Pourquoi est-il là? «Je me suis fait voler mon argent au centre d’hébergement d’urgence La Lucarne la semaine passée, confie-t-il. Des braqueurs sont venus et ont tout piqué. Même certains de nos vêtements. Il faut maintenant que je trouve quelques francs pour avoir à nouveau un lit.»

Sur place, à la rue du Curtil-Maillet 23, mardi matin, les marques d’effraction sont encore visibles. Les cambrioleurs, trois ou quatre hommes selon nos informations, sont entrés dans le bâtiment en fracturant une fenêtre au premier étage, vendredi dernier, entre 16h et 17h, alors que personne n’était dans les locaux. Ils ont ensuite utilisé un extincteur pour défoncer la porte du bureau, où se trouvait un coffre-fort. «Ce dernier a été arraché du mur et emporté, explique Françoise Crausaz, chargée de communication à Caritas Vaud, association qui chapeaute le centre. Il contenait 500 francs.»

Les malfrats ont aussi ramassé au passage l’ordinateur situé dans la même pièce. Mais ce n’est pas tout. «Ils ont aussi visité les chambres dans lesquelles sont logées les personnes dans le besoin, poursuit la chargée de communication. Des vêtements et de l’argent y ont été dérobés.»

Des résidents coupables?

Jean-François Schlaeppi, animateur social qui exerce un 20% au sein de la structure yverdonnoise, assure que les auteurs de ce brigandage connaissent bien les lieux. En nous faisant faire le tour du propriétaire, il nous montre les caméras de surveillance accrochées discrètement ici et là. «Les cambrioleurs n’apparaissent sur aucune de nos images, soupire l’animateur social. Ils savaient comment les éviter et surtout à quelle heure venir pour ne pas croiser un employé.»

Jean-François Schlaeppi estime d’ailleurs savoir qui a fait le coup: «On soupçonne fortement plusieurs individus qui ont bénéficié de notre refuge il y a quelque temps, s’avance-t-il. Ils étaient arrivés chez nous en voiture, ce qui détonne de la population que nous recevons actuellement, et plusieurs autres éléments bien spécifiques semblent les incriminer. Mais ces informations-là, nous les réservons aux autorités.» De son côté, la police cantonale ne peut que confirmer que l’incident s’est effectivement passé et qu’une plainte pénale a été déposée. Elle ne communiquera pas sur le sujet, une enquête étant en cours.

Une deuxième tentative

Alors que le pire semblait derrière, une nouvelle tentative de cambriolage, dans la nuit de lundi à mardi, a plongé les veilleurs de la Lucarne dans l’angoisse. Deux employés dormaient paisiblement dans le bureau déjà visité par les brigands quand, vers 1h du matin, du bruit les a subitement tirés de leur sommeil: un bras passait par la fenêtre qu’ils avaient laissée ouverte en imposte et s’activait pour en forcer la poignée. «Ils ont crié, ce qui a fait fuir les visiteurs, mais ils n’ont pas réussi à les coincer», raconte Jean-François Schlaeppi. La chargée de communication de Caritas complète: «Nos employés ont toutefois vu que les braqueurs étaient encagoulés et armés de battes de baseball. Cette fois, c’est différent. Ils ont voulu entrer alors que les chambres étaient pleines. On doit impérativement assurer la sécurité des gens, donc on réfléchit à différents moyens. Cela coûtera cher, mais nous n’avons pas le choix.»

Dans un premier temps, l’organisation va tenter de rassurer tout le monde, pensionnaires compris. Car même si le centre d’hébergement d’urgence traverse des épreuves difficiles, ceux qui l’animent comptent bien poursuivre leur mission essentielle: ne laisser personne dans la rue. Encore moins à l’approche de l’hiver. (24 heures)