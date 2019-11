A Yverdon, le contribuable rapporte de moins en moins

«Cette fois ça y est, on est passé sous Renens.» La nouvelle était attendue, mais elle a tout de même dû faire un drôle d’effet dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, surtout pour ceux qui savent décrypter les comptes communaux. Ce qui se passe? La «valeur du point d’impôt par habitant», autrement dit ce que rapporte en moyenne un contribuable à sa Commune en espèces sonnantes et trébuchantes et ce indépendamment du taux d’imposition, a de nouveau baissé à Yverdon pour atteindre 25 fr. 64 en 2018. Alors que Renens, autre ville en queue de classement avec laquelle Yverdon comparait volontiers la «capacité contributive» de ses citoyens, passait à 27 fr. 68 . À titre d’exemple, Lausanne est, elle, à 42 fr. 93 .

Pour la première fois de son histoire récente donc, la deuxième ville du canton, celle d’Y-Parc, des start-up et du renouveau économique du Nord vaudois, est comptablement devenue la ville vaudoise à la fiscalité la plus pauvre, volant ainsi le titre à la cité populaire de l’Ouest lausannois. Et il ne faut prévoir aucune amélioration pour 2019. «On s’y attendait un peu, réagit le syndic, Jean-Daniel Carrard. Cela fait des années qu’on était au coude à coude.»

Il ne s’agit toutefois pas d’une simple variation. En fait, voilà trois ans qu’Yverdon gagne des habitants (un petit millier depuis 2015) mais voit en parallèle sa crousille baisser. «Il y a plusieurs facteurs, analyse le boursier communal, Fabrice Weber. Nous avons perdu récemment quelques importants contribuables. À côté, on voit une classe moyenne qui s’affaiblit. Et de l’autre arrivent des nouveaux contribuables avec une capacité financière plus basse. Mathématiquement, ça baisse.» En moyenne, un Yverdonnois verse ainsi plus ou moins 2000 francs d’impôt à la caisse communale. C’est peu.

«Yverdon a toujours eu des revenus peu aisés, c’est connu», relativise le comptable, ancien directeur de l’Autorité de surveillance des finances communale. «C’est historique, enchaîne Jean-Daniel Carrard. On ne peut pas charger tel ou tel syndic précédent. Mais aujourd’hui on se retrouve avec une population qui est attirée par notre filet social. Et on ne va plus pouvoir aider les gens en difficulté de toute une région.» D’autres indicateurs révèlent effectivement une tendance pour la Ville. Les sollicitations pour des bons, des subsides et des actions sociales sont en hausse. Politiquement aussi, le fait que les mesures d’accompagnement de la récente taxe déchets fassent l’unanimité quant à leur enveloppe, est révélateur. En fait, la Ville savait qu’elle ne pouvait pas ne rien proposer.

Renens, elle, hausse les épaules. «Il faut se méfier des données 2018, nous avons touché beaucoup d’impôt en retard, note le boursier Michaël Perrin. Après, il est vrai que la structure de nos contribuables n’est pas en régression, et on va suivre avec attention les nouveaux quartiers de Malley ou des anciens entrepôts.»

Ce qui ressort de tout ça, c’est surtout un argument en or pour la politique menée par Jean-Daniel Carrard et sa majorité. «On a vu des patrons d’entreprise renoncer à Yverdon parce qu’il leur manquait un terrain, une école privée, un port ou une certaine qualité de vie. Si on n’évolue pas, on ne va pas stagner mais on va reculer, tranche l’édile. Nous devons atteindre une mixité et attirer une classe moyenne supérieure.» L’ancienne ville ouvrière a recyclé ses friches industrielles, rappelle le syndic. «Ça, c’est fait. Maintenant, il faut passer à l’étape d’après.»

Refus d’une hausse d’impôt

Voilà des mois que le discours est centré là-dessus. Yverdon veut valoriser ses actifs pour financer des projets attractifs, augmenter les partenariats avec les privés, n’abandonner aucun potentiel futur quartier ou tout ce qui pourrait apporter un contribuable en plus. Investir – massivement – dans ses projets phares, sans toucher aux impôts, a fait l’objet d’un âpre débat politique lors de la répercussion de la baisse du taux d’imposition suite à la reprise par le Canton des charges de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile. Pour la gauche, c’était l’occasion de faire participer toute la collectivité au développement de la ville. L’UDC en a profité pour plaider en faveur du développement d’une stratégie fiscale à long terme. Tandis que pour le PLR, pas question de charger les contribuables. De toute manière, ce ne sont pas eux qui pourront renflouer les caisses.

«Il va inévitablement y avoir un pivot. Des populations qui vont venir de l’arc lémanique, relativise le chef des Finances, assez confiant. Maintenant reste à savoir laquelle.»