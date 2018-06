A Yverdon, tout sera repensé pour mettre les bateaux à sec

Première étape en vue d’un réaménagement des Rives du Lac d’Yverdon et d’un nouveau port, les places à terre des plaisanciers vont être entièrement réorganisées. Le Conseil a accepté jeudi un crédit de 575 000 fr. pour mettre de l’ordre dans ces espaces peu à peu gagnés par une certaine gabegie.

En résumé, les places qui servent à l’hivernage et à l’entreposage des bers (les remorques et supports des embarcations) vont être refaites, notamment à l’embouchure de la Thièle. Là, un sol en dur et un écoulement permettront de traiter les coques sans risques pour la nature, et de caser plus de voiliers et canots. Les places des grèves de Clendy seront supprimées. Des travaux visent aussi les emplacements proches de la Thièle.

Pas question par contre d’utiliser ces espaces en été pour du stationnement de véhicules, comme cela se fait dans d’autres communes sur les rives du lac. La Municipalité a assuré que cette «bonne intention» de la commission qui voulait rentabiliser l’investissement était en fait irréalisable vu l’emplacement du site et la somme de travail pour le déplacement des bers. La commission a aussi demandé que la grille tarifaire soit revue. (24 heures)