A Yverdon, un lieu de balade prisé ouvert à la circulation

Dès ce printemps, les véhicules pourront défiler en toute légalité devant les maisonnettes entourant l’avenue des Iris à Yverdon-les-Bains. La Municipalité a décidé de retirer le panneau interdisant la circulation sur le tronçon situé entre l’avenue de la Plage et la rue des Pêcheurs.

«Nous avons levé l’interdiction, car ce n’est pas une rue privée, donc il n’y a pas de raison à ce qu’elle soit uniquement accessible aux riverains, souligne Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon. Mais nous n’allons pas pour autant ouvrir un boulevard à 50 km/h. Notre objectif est d’assurer la sécurité dans le secteur, nous allons discuter des mesures envisageables avec les bénéficiaires des concessions.» Soit les personnes qui détiennent le droit d’occuper, de mai à septembre, la soixantaine de maisonnettes du secteur.

«Ce n’est pas une surprise, on nous avait avertis l’année dernière que cette décision allait intervenir. Mais nous ne la comprenons pas et nous sommes déçus, car cela fait des années que nous luttons contre le trafic sur ce tronçon», remarque Philippe Duvoisin, syndic de la Commune libre des Pirates des Iris. En clair, le représentant des concessionnaires. Une petite population déjà mécontente du trafic dans cette rue durant l’été. Certains automobilistes n’hésitant pas à braver l’interdiction et ne respectant pas toujours les 30 km/h réglementaires.

«Il y a plus de dix ans, c’était le paradis, car une barrière bloquait l’accès à la rue, seuls les riverains pouvaient l’ouvrir. Mais dès que celle-ci a été enlevée, la circulation a fortement augmenté», déplore le détenteur d’une concession. «Il faut dire qu’il n’y a jamais vraiment eu de contrôle policier, renchérit Michel Sahli, ancien syndic de la Commune libre des Pirates des Iris. Et avec cette décision, on repart de zéro, c’est dommage pour le bord du lac.»

Un avis partagé par son successeur, qui déplore le fait qu’on ouvre au trafic une rue située dans le prolongement de la promenade des Rives. Un endroit prisé des promeneurs les week-ends estivaux et où déambulent régulièrement des enfants. «Nous pourrions imaginer faire de ce tronçon une zone limitée à 20 km/h où les piétons seraient prioritaires», remarque Jean-Daniel Carrard.

