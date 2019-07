Achevée, la tour Invictus domine fièrement Yverdon

Des murs blancs immaculés, un sol en carrelage imitant les parquets, des douches à l’italienne dans un écrin minéral. Et cette vue. Le panorama imprenable sur le tissu urbain yverdonnois et toute la région – de la Dent-de-Vaulion au lac de Neuchâtel – fait immédiatement oublier que cet appartement de 3,5 pièces perché tout au sommet de la tour Invictus a beau être achevé, il est, pour quelques jours encore, dépourvu de mobilier!

La tour Invictus est le plus haut bâtiment d’Yverdon.

À plus de 50 m du sol – le faîte de l’édifice culmine à 54 m de haut –, les enfants qui gambadent dans le parc de jeux créé en contrebas ressemblent à des coléoptères, les voitures qui descendent la rectiligne avenue Haldimand aux Dinky Toys de notre enfance et le Regio en partance pour Lausanne à un modèle réduit de train Märklin. C’est principalement cette vue extraordinaire qui a poussé le promoteur Claude-Alain Thomann à se lancer il y a trois ans dans ce projet immobilier à 36 millions visant à reconstruire l’ex-silo Landi pour en faire le plus haut bâtiment habité de la ville. Et le plus haut tout simplement.

Baies toute hauteur

C’est pour cette raison qu’avec les architectes Silvio Dolci et Sandro Pacifico, il a conçu une tour «à l’américaine». Soit sans les contrecœurs qui obstruent habituellement une partie de la vue, auxquels il a préféré des baies vitrées coulissantes qui commencent au niveau du sol pour s’arrêter au plafond. «Une vraie prouesse technique», confie-t-il.

Ce n’est pas le seul défi qu’il a fallu relever pour un projet qui porte au final tellement bien son nom d’Invictus. «C’est vrai que c’est une immense satisfaction d’avoir vu les premiers habitants déballer leurs cartons samedi. À un moment donné, ce n’était pas forcément évident qu’on arriverait au bout de ce projet qui n’avait pourtant soulevé aucune opposition lors de sa mise à l’enquête.»

Vue imprenable sur le Suchet, le château et la ville d’Yverdon.

Au final, la tour est livrée après trois ans de travaux et, officiellement, huit mois de retard. Les raisons? Claude-Alain Thomann ne s’en cache pas: «Mes problèmes de santé survenus il y a onze mois et le changement de programme concernant les façades. Suite à des soucis avec l’entreprise de béton fabriqué, on a dû résilier le contrat et repartir en arrière puisqu’il a été décidé d’opter plutôt pour une façade ventilée en alucobond. Une solution qui a élevé de 1 million le coût de réalisation de la tour.»

Les matériaux utilisés pour l’ensemble ont du reste eu un impact important sur l’enveloppe du projet, notamment pour être en adéquation avec les normes ECA. Un exemple: «On devait équiper notre tour d’un ascenseur utilisable en cas d’incendie. Si le modèle standard a coûté 60'000 francs, celui qui serait utilisé par les pompiers en cas d’intervention est quatre fois plus cher.»

Conditions particulières

Ce sont ces coûts inhérents à la construction qui font que les 36 biens immobiliers – 29 appartements de 2,5, 3,5 et 4,5 pièces (tous vendus) disposés entre le 6e et le 16e étage et 6 surfaces commerciales – sont relativement chers: de 550'000 à 1,5 million pour des logements dont la surface passe de 50 m2 à 100 m2. «Compte tenu des conditions particulières du sous-sol yverdonnois avec cette nappe phréatique toute proche, nous avons dû planter des pieux, même sous les grues, pour stabiliser la zone. Démolition de la tour Landi comprise, il a fallu débourser 5,7 millions avant même de pouvoir commencer à construire ce complexe de quatre bâtiments dont Invictus fait partie», reprend Claude-Alain Thomann.

Tous les appartements sont équipés de domotique et la plupart sont dotés d’une loggia. «Coller des balcons aux façades aurait été disgracieux», explique le promoteur. Qui conclut: «Il faut comprendre que ce sont des appartements de haut standing, mais pas des logements luxueux. Dès le départ, je savais que le coût de revient serait très important, je n’ai donc pas voulu aller trop loin dans les aménagements et équipements et me retrouver avec 29 appartements sur les bras. Je pense que ceux qui s’installent ici l’ont fait pour la vue et la qualité du projet.»