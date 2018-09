AlternatYv tire un bilan plus que positif

Le festival des gestes en faveur de l’écologie et du vivre ensemble vivait sa 3e édition, samedi et dimanche, sur la place Pestalozzi et dans la cour du château d’Yverdon. En plein démontage, les organisateurs ne cachaient pas leur joie, lundi après-midi. «C’était une vraie réussite, exulte Théophile Schenker, membre du comité de l’Association AlternatYv, qui chapeaute le festival éponyme. Les concerts ont attiré du monde et l’ambiance était très conviviale.» De plus, la diffusion du court-métrage «Héros ordinaires» ainsi que la présentation des 280 idées pour le développement durable récoltées lors des ateliers de l’Agenda 21 ont fait salle comble. «Plus de 250 personnes se sont déplacées. C’était un des points forts du week-end», poursuit Théophile Schenker.

Forte de ce succès, l’association yverdonnoise pense déjà à l’année prochaine. «Nous sommes toujours très motivés mais nous n’excluons pas de repenser notre concept. Nous verrons cela en temps voulu», annoncent les organisateurs en chœur. (24 heures)