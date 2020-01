Ancien municipal, il lègue ses biens à sa commune

Décidément, les Corçallins semblent apprécier leur village. Quelques années après avoir reçu des biens pour près de 1 million de francs de feu le couple Alexandre et Violette Dumont, Corcelles-près-Payerne aura bientôt la maîtrise de la Fondation Oscar Detrey. Créée par un octogénaire du village, ancien municipal, elle possède déjà quelque 4500 m2 de terrains constructibles et devrait logiquement voir ses biens augmentés de plus de 3300 m2 abritant les propriétés d’Oscar et de son épouse, Jacqueline, à leur décès.

«Considérant que ma famille se limite à mon épouse, sans enfants ni frère ni sœur, il était temps pour moi de prendre certaines dispositions, n’ayant pas grignoté la totalité de mon patrimoine», s’est-il exprimé fin décembre devant le Conseil communal. Les buts de la fondation à son nom sont ainsi de promouvoir un bien d'utilité publique destiné à des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des familles monoparentales ou à d’autres personnes dans une situation similaire de précarité, de la Commune de Corcelles-près-Payerne et environs, tel qu'un établissement médico-social, des logements protégés ou un centre de vie enfantine.

Près de trente ans au Canada

Avec le legs du couple Dumont, Corcelles vient déjà de s’équiper d’une crèche et de logements protégés près de la gare du sud. «Si besoin, elle pourra faire de même à proximité de la gare du nord», explique Alexandre Gorgerat, ancien syndic et représentant de la Commune au conseil de fondation. Une chance pour une telle communauté.

«J’ai eu l’occasion, de par mes activités, de visiter plusieurs contrées, mais mon cœur est toujours resté attaché à mon pays, mon canton, mon village. Ainsi, dans un certain sens, Corcelles est un peu ma famille», a exprimé celui qui a été municipal de 2001 à 2006. À l’époque, il venait de rentrer au pays après avoir vécu une trentaine d’années au Canada.

«Pas totalement inutile»

Agriculteur de formation, il avait quitté le pays en 1977, tout en effectuant le voyage entre les deux continents plusieurs fois par année, notamment durant la période des moissons. Revendeur d’engrais de fourrage, l’homme exploitait aussi une entreprise de battage en Suisse, tout en possédant un domaine agricole avec quatre employés au pays de la feuille d’érable.

L’exploitation canadienne revendue après quatre ans, Oscar Detrey va se spécialiser dans l’accompagnement de familles d’agriculteurs suisses désirant franchir la «gouille» pour leur avenir professionnel. «Je m’occupais de leur proposer un domaine à acheter, de la paperasse administrative, de la vente de leurs biens au pays ou encore du transport de matériel par conteneurs.»

De fil en aiguille, il officiera même comme agent de voyage, au Canada, mais aussi aux États-Unis et même au Brésil ou en Argentine, tout en gardant dans son cœur le village de son enfance. «Si modestement, après mon départ, je pouvais apporter une petite contribution à notre communauté, mon passage dans ce bas monde n’aura pas été totalement inutile», conclut le donateur.