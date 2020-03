Animal exotique, un raton laveur se promène au bord du lac de Neuchâtel

On l’imagine volontiers nettoyant méticuleusement une pomme au bord d’un cours d’eau. Mais ce raton laveur là se contente de passer tranquillement devant l’objectif du piège photo qui l’a immortalisé deux fois, vers 5 heures du matin, les 12 et 15 février à Chevroux, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Il n’empêche que c’est une sacrée surprise que ce mammifère a réservée au biologiste Antoine Gander. «Une belle surprise même! Quand on fait défiler les images prises, il y a toujours un certain suspense», commente-t-il.

Déjà parce que ce n’est pas vraiment cet animal que le collaborateur scientifique à l’Association de la Grande Cariçaie s’attendait à voir apparaître sur son écran. Avec son équipe, il avait réinstallé plusieurs pièges photo là où ils avaient été déclenchés, entre octobre et janvier, par le passage de chats sauvages (notre édition du 7 février). «Le but était d’obtenir d’autres images grâce auxquelles on pourrait mieux inspecter leur robe, et ainsi parvenir à individualiser les différents chats pris en photo.» Et aussi parce que le raton laveur n’est pas censé se trouver là, même si cette espèce d’Amérique du Nord compte de nombreux individus en Allemagne, où il a été introduit dans les années 1930.

La présence de ce mammifère omnivore – qui n’appartient pas à la liste suisse des espèces interdites de détention et d’importation, mais à celle des «espèces exotiques envahissantes» – le long de la rive sud du lac de Neuchâtel représente-t-elle un problème? «Pas du tout, coupe le biologiste. L’animal a été vu deux fois, à trois jours d’intervalle, alors que les pièges ont été installés pendant dix semaines. Cela semble indiquer qu’il s’agit d’un individu vraisemblablement seul qui fait de l’erratisme.» Chef de la section chasse, pêche et surveillance à la Direction générale de l’environnement, Frédéric Hofmann abonde aussi dans ce sens, constatant que pour l’heure le raton laveur est davantage considéré comme un animal exotique qu’envahissant. «Nous n’avons connaissance que de quelques individus isolés dans la nature. Mais peut-être que dans dix ans on en parlera différemment.»

On n’en est pas encore là, même si le raton laveur n’en est pas à sa première incursion dans la région. Surveillant permanent de la faune dans le secteur, Pierre Henrioux a déjà aperçu cet animal à trois reprises, dont deux relativement récemment. Et en 2018 des étudiants du Gymnase d’Yverdon en avaient immortalisé un du côté de Molondin, alors qu’ils tentaient de photographier… des chats sauvages.

L’animal peut faire des ravages, notamment auprès des oiseaux, dont il mange les œufs. «Celui-ci a été vu dans un secteur sensible, les réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel, où nous avons des espèces prioritaires à protéger, reprend Frédéric Hofmann. Raison pour laquelle, si nous parvenons à le relocaliser, nous tenterons de le capturer.» Pour le remettre en captivité? Car si rien ne dit qu’il n’est pas arrivé ici par ses propres moyens, il se pourrait tout à fait que le raton laveur de Chevroux se soit échappé de captivité ou ait été relâché de manière sauvage.