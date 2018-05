Après le millepertuis, le petit druide s’attaque au sureau

Dans les campagnes, on fait volontiers du sirop avec ses baies, mais ses fleurs et son écorce peuvent aussi servir à traiter la fièvre, le rhume ou encore les infections respiratoires. Avec la sortie du second opus de la collection broyarde du «Petit druide», les éditions du Bois Carré s’apprêtent à révéler aux enfants tous «Les secrets du sureau». Ce tome II a été officiellement présenté samedi, dans le cadre de la foire de la Glâne, à Romont.

Comme dans «Les secrets du millepertuis», premier volet de la série qui en comptera dix, Maud Nobleter offre des illustrations lumineuses et riches en détail, qui servent une histoire douce, racontée à la façon de contes traditionnels par Anne-Claire Loup Falourd. Les deux auteures vaudoises détaillent la plante par l’intermédiaire de deux héros narrateurs: Solal, jeune homme haut en couleur, à l’humeur capricieuse, et Primevère, petit bout de femme, malicieuse et dévouée. La dernière partie du livre de 40 pages explique en détail comment fabriquer un sifflet en bois de sureau.

(24 heures)

, de Maud Nobleter et Anne-Claire Loup Falourd, 40 pages www.boiscarre.ch