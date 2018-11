Au ralenti depuis plusieurs semaines,le chantier de la tour Landi redémarre

Yverdon va-t-elle hériter d’un chantier «à l’italienne»? Soit un bâtiment commencé, mais qui ne s’achève jamais, laissant dans le paysage des murs de béton nus dont dépassent des tiges de métal rouillées? C’est en substance la question que se sont posée de nombreux internautes, constatant que l’impressionnante reconstruction de l’ex-tour Landi ne bougeait plus beaucoup depuis près de deux mois. Contacté mercredi, le promoteur du projet se veut rassurant: «On peut dire que le chantier a repris ce matin (ndlr: mercredi) et que les appartements seront livrés à leurs acheteurs à la fin du mois de mars», affirme Claude-Alain Thomann.

«Je n’ai pas de banquier derrière moi. Quand j’ai eu mon problème, les maîtres d’état se sont inquiétés et ont freiné la cadence»

Lui ne veut pas parler de chantier arrêté. «Disons que son avancement a été fortement ralenti à partir du début du mois de septembre.» En cause, un important souci de santé survenu à la fin du mois d’août. «Je n’ai pas de banquier derrière moi. Quand j’ai eu mon problème, les maîtres d’état se sont inquiétés et ont freiné la cadence. C’est à mon sens légitime de leur part», reprend le promoteur. En fin de semaine dernière, il a pu les rassurer en leur apportant les garanties financières que le projet irait à son terme. Si bien que lundi, l’ensemble des corps de métiers sera à nouveau à pied d’œuvre, soit environ 25 personnes. «Nous venons de refaire ensemble tout le planning», précise le patron de Thomann Promotion Immobilière.

6 mois de retard

Au final, le projet baptisé Invictus a pris six mois de retard sur le planning initial. «Dont trois parce que nous avons décidé ce printemps de changer le système de façades.» D’une taille de 53 mètres, la tour Invictus sera tout simplement le plus haut immeuble habité d’Yverdon. Et le plus haut tout simplement. Conçue sur 17 étages, elle abritera 29 appartements, répartis entre le 7e et le dernier étage. «Tous ont été vendus», reprend Claude-Alain Thomann. Le bas du bâtiment est destiné à des bureaux. «Deux étages ont aujourd’hui trouvé preneur. Ils seront livrés fin décembre.»

La réalisation du projet est estimée à 36 millions de francs. Le montant englobe les deux bâtiments – habités depuis le printemps – de 23 et 29 appartements en location situés juste à côté de la tour et un petit immeuble circulaire de trois niveaux. Prévu pour des activités commerciales, il est en cours de construction. (24 heures)