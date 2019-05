Aurélie Fawer, la carrossière qui s’en sort mieux que les garçons

«C’était chaud, mais finalement, ça s’est joué presque à la seconde.» En ce vendredi après-midi au Centre de formation des carrossiers vaudois (CFCV) de Moudon, Aurélie Fawer vient de terminer sa pièce de concours, dans le cadre d’une exhibition organisée par la Fédération des carrossiers romands. Durant quatre heures, la Vaudoise de 20 ans a enchaîné les tenues et les instruments comme elle devra le faire en août prochain, dans le cadre des WorldSkills de Kazan, en Russie (lire encadré).

Au menu de la journée, son coach Pascal Lehmann, juge international et champion du monde en 2013 à Leipzig, lui a concocté un exercice qu’elle pourrait retrouver lors de la compétition mondiale. Elle doit réparer une portière de voiture présentant deux impacts, puis la repeindre en deux couleurs, vert à l’extérieur et bleu à l’intérieur. Tout un programme que la jeune femme résume ainsi: «Il faudra poncer l’endroit de l’impact, puis le mastiquer avant de faire un second ponçage, puis surfacer l’extérieur et l’intérieur avant de les faire sécher en vue du giclage de peinture, avec une isolation au menu pour les deux couleurs.» Après un dernier séchage sous lampe, elle devra encore appliquer un vernis.

Travail chaque vendredi

«C’était un exercice du concours il y a deux ans, qui est très compliqué à gérer au niveau du timing, puisqu’il y a plusieurs phases de séchage. Et à part nettoyer les pistolets de peinture ou ranger sa place de travail, on ne peut rien faire pendant ce temps», glisse l’habitante de Chavannes-le-Chêne, de retour en pays vaudois pour cette exhibition unique. Depuis la fin de sa formation dans la Carrosserie Baudat d’Yvonand, elle vit et s’entraîne dans les environs de Spiez, au contact de Pascal Lehmann et de son patron, ancien coach national. Sur place, elle peut se préparer chaque vendredi pour la compétition.

La carrosserie et surtout la peinture, Aurélie a embrassé cette formation plutôt masculine dès la fin de sa scolarité, au niveau prégymnasial. «Je voulais un job manuel et rentrer fatiguée le soir», détaille la demoiselle, qui a grandi dans une famille qui se passionne volontiers pour le milieu de la mécanique. Intéressée par l’aérographie, elle a choisi la peinture pour débuter. Et cela lui réussit tellement bien qu’elle a enchaîné les titres vaudois, romand et national courant 2018. Avec, en prime, le prix de l’écologie. «C’est un prix très important aux yeux des patrons», explique Steve Bader, en charge de la formation des carrossiers-peintres au CFCV. À la fin d’un concours, les juges relèvent les déchets de peinture ou de consommables laissés par les candidats et les meilleurs sont ceux qui gaspillent le moins.

Aurélie travaille aussi avec intelligence. Ainsi, lors du championnat suisse, alors qu’elle a eu l’impression d’avoir mal débuté son concours, le fait d’avoir commencé par fixer sa pièce sur un support lui a fait gagner beaucoup de temps par la suite. De quoi s’imposer devant les onze autres candidats, alors qu’elle était l’une des plus jeunes. «Sur douze, nous étions sept filles. Cela démontre que même si nous sommes en minorité dans le métier, nous sommes tout aussi performantes, voire davantage», sourit la championne, qui espère secrètement l’or, mais sera contente avec un top 5 à Kazan, si elle a tout donné.

Pour cela, il s’agira d’éviter son péché mignon, aperçu lors de l’entraînement moudonnois. Une petite coulée de peinture sur le bord de la portière. «C’est la petite goutte d’Aurélie, conclut son coach, Pascal Lehmann. Je reconnais souvent ses pièces de concours à cela, mais on va s’entraîner pour qu’elle n’en fasse plus cet été.» Il sera alors temps pour Aurélie Fawer de baisser le rythme intense de la préparation actuelle pour retrouver famille et amis ou se balader dans la nature. Avant de se lancer dans l’étude du brevet. (24 heures)