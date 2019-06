Aux Rasses, l'autre Grand Hôtel de BOAS

Le Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains n’est pas l’unique bastion du Groupe BOAS Swiss Hotels dans le Nord vaudois. Ni même le premier site dans lequel il a investi de l’argent. Fin 2011 en effet, il rachetait - pour un montant qui n’a pas été révélé - un authentique témoin de l’âge d’or du tourisme dans la région: le Grand Hôtel des Rasses.

Une première acquisition qui ne fait pas douter Bernard Russi quand il s’agit de reprendre la destinée des infrastructures yverdonnoises: les deux sites sont très différents et ne se feront pas de concurrence, affirme celui qui envisage même la question sous l’angle des synergies possibles.

Si BOAS a finalement renoncé à son idée de départ d’y créer un practice de golf, il poursuit néanmoins progressivement de rénovations alors estimées à 3 millions de francs. La PPE, qui possède en partie cet établissement construit en deux temps entre 1898 et 1913, a octroyé à cet effet un prêt de 2,3 millions, le groupe hôtelier mettant de sa poche 700 000 francs.

La grande terrasse du 3 étoiles qui plonge sur la plaine a ainsi été totalement réaménagée, de même que la piscine couverte. Un espace wellness (spa, hammam, sauna) est venu compléter l’offre l’année dernière, année des 120 ans de la création de cet établissement. Et pour célébrer dignement cet anniversaire, le Grand Hôtel des Rasses a rejoint le club prestigieux des Swiss Historic Hotels, qui compte 55 établissements dans tout le pays.

Pour y parvenir, ce sont quelque 750 000 francs qui ont été investis. Ils ont notamment servi à revisiter les couloirs des 1er et 4e étages et à redonner à trois chambres le look qui pouvait être le leur au début du XXe siècle, via l’installation de nouveaux carrelages, lampes et mobilier. «Nous poursuivrons cette transformation progressive, en principe dès la fin de l’année», annonce le directeur de l’établissement, Patrice Bez Jaques. Au programme: les couloirs des 2e et 3e étages, des chambres et peut-être plusieurs salles de bains. (24 heures)