Aux Trois Suisses, nouveau bistrot du village

«C’est l’image même du café de village, qui joue son lieu de rendez-vous pour toutes les générations, jeunesse comme joueurs de cartes plus âgés par exemple. C’est ce qu’on essaie de défendre dans notre canton, mais qui disparaît de plus en plus souvent au profit de la génération du portable.» Ancien restaurateur à Vallamand et ex-président de GastroVaud, Frédéric Haenni ne tarit pas d’éloges sur le Restaurant Les Trois-Suisses de Salavaux. Si le jugement est pertinent, il convient de préciser ici que l’ancien député PLR pourrait difficilement livrer un avis objectif sur le bistrot broyard. Son patron, Jacks Kohler, a, en effet, été son apprenti à la fin des années 70. D’ailleurs, Jacks suit les traces de son aîné, puisqu’il s’investit aussi dans la défense professionnelle, présidant la section locale de Broye-Vully, après avoir dirigé celle d’Avenches-Vully. Enfant de Guévaux, Ulrich, de son véritable prénom que peu connaissent, a ensuite parcouru le monde. «Pendant mon apprentissage, je portais un tee-shirt sur lequel était inscrit Jacks, et la serveuse m’appelait ainsi, car c’était plus simple que mon prénom alémanique. Le surnom m’est resté», glisse le Vulliérain de 57 ans. Dans la foulée de sa formation, il travaille plusieurs mois à Zermatt, puis enchaîne six ans autour du globe, notamment en Nouvelle-Zélande, mais également en Australie, à Los Angeles et même en Chine.

À son retour, il reprend le Restaurant de la Plage d’Avenches, puis le Café des Arènes, avant d’entendre parler de la mise en vente des Trois-Suisses à Salavaux par la famille Tschanz, après quelque 35 années d’exploitation. En 2003, il rachète l’établissement arborant les trois doigts levés depuis le XIXe siècle. «Je venais déjà du temps de «la Muette», se souvient Alain Bardet au sujet dans l’ancienne tenancière historique. En ce jeudi matin, le quinquagénaire de Villars-le-Grand partage l’apéro avec un autre résident de Villars, mais Villars-Bramard, cette fois-ci. Membre du comité d’organisation du Comptoir broyard, Jacques Saugy collabore avec Jacks dans le cadre de cette foire régionale. «Comme j’ai un chantier dans cette région du Vully où je ne travaille pas très souvent, c’était l’occasion de venir lui dire bonjour en dehors du comptoir. Il faut parfois savoir prendre le temps», philosophe le carreleur, en commandant un nouveau demi.

Tout en répondant en allemand à un client, la serveuse dépose une bouteille de Réserve des Trois-Suisses sur la table, un pot de Vully personnalisé, de Vallamand. «C’est important de savoir l’allemand dans notre région. Je pense que 40% de ma clientèle le comprend et 20% le parlent. C’est notamment le cas en été, quand le camping est plein», détaille Jacks Kohler, pointant un doigt vers le lac tout proche.

Pourtant, l’été n’est pas la saison la plus profitable de l’exploitant, qui réalise de meilleures affaires à l’automne et en hiver, avec la chasse, les tables de rams (ndlr: un jeu de cartes) pendant les fêtes et les journées huîtres et fruits de mer en début d’année. En ce jeudi, le patron propose la langue de bœuf à son menu et les 30 places du café trouvent peu à peu preneur. L’établissement offre aussi 35 chaises en salle, 20 en terrasse et 6 au comptoir, l’endroit stratégique. À l’entrée, le juke-box rappelle que le bistrot n’est pas d’hier. Il en va de même du fourneau et de ses catelles vertes. En salle, un baby-foot, deux guitares et un accordéon sont à disposition des clients. Et une enseigne des chocolats Kohler est affichée au mur. «On n’est pas de parenté, mais je l’aime bien», sourit le chef.

«Depuis qu’on a fait la nouvelle commune de Vully-les-Lacs, c’est devenu le bistrot du village», analyse le photographe «McFreddy» Gentizon. Il faut dire que dans les localités voisines de Villars-le-Grand, de Chabrey, de Montmagny ou de Vallamand-Dessus, les bistrots ont fermé les uns après les autres. Il en ira de même du Restaurant du Lac de Vallamand-Dessous dans quelques semaines, et son avenir n’est pas connu. «Ici, on est proche de tout. Il y a le Denner et la boucherie pas loin, l’Administration communale et la poste, tant qu’elle est ouverte, juste à côté. De l’autre côté, on arriverait presque à Neuchâtel et j’ai peur de choper l’accent», conclut «McFreddy», avant de commander une assiette de filets de perche. (24 heures)