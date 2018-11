Avenches Opéra revisitera les grands airs d’Aïda et ses trompettes

Une scène toujours couverte, des orchestres et leurs chefs reconduits, ainsi que des grands airs au menu. Le festival Avenches Opéra a levé, mercredi, le voile sur son édition 2019, alors que le rendez-vous lyrique pensait dans un premier temps devenir bisannuel. L’été prochain, Opéra en Fête mettra à l’honneur les plus beaux extraits du célèbre «Aïda» de Verdi, dont la «Marche des trompettes».

«Si le public connaîtra déjà les pièces qui seront interprétées, le programme sera entièrement nouveau, avec des morceaux d’autres opéras italiens comme «Tosca», «Turandot» et «Don Carlo», mais aussi français avec «Samson et Dalila» ou slave avec «Rusalka», a détaillé Laurent Gendre, qui enfilera à nouveau le costume de directeur musical. Pascal Mayer sera toujours à la baguette des chœurs.

Sur scène, plus de 200 artistes se produiront lors de quatre représentations du 21 au 29 juin, dont la soprano américaine Kristin Lewis. Cette spécialiste du répertoire de Verdi sera accompagnée de trois autres solistes dont les noms seront communiqués plus tard, de l’Orchestre de Chambre de Fribourg, de 30 choristes professionnels et de 70 amateurs, dont une bonne partie a déjà chanté dans les arènes l’été dernier. Enfin, le Chœur d’Enfants Les Marmousets de Fribourg interprétera deux airs d’un spectacle d’environ deux heures, sans entracte. «Nous n’avons reçu que trois retours négatifs de notre programme 2018 de la part de passionnés d’opéra classique sur 10'000 spectateurs, et vu les nombreuses remarques positives, on s’est dit qu’il fallait repartir directement», sourit Jean-Pierre Kratzer, président de la Fondation.

Les organisateurs espèrent ainsi fidéliser leur public, après l’impasse de 2017, consécutive aux soucis financiers de l’événement. «Notamment les familles, qui sont revenues plus nombreuses et pourront profiter de l’offre étendue des transports publics en 2019», glisse le directeur, Michel Francey. Car pour équilibrer un budget de 1,8 million de francs, l’opéra pourra compter sur de nouveaux partenaires, mais il faudra aussi attirer pas loin de 11'000 spectateurs. Pour 2018, il aurait fallu vendre 700 billets de plus, sachant que l’entrée se négocie de 40 à 180 francs.

Opéra en Fête, Arènes d’Avenches Les 21, 22, 28 et 29 juin 2019 Billetterie: www.avenchesopera.ch, avec une offre spéciale pour Noël (24 heures)