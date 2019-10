Avenches Opéra va-t-il entonner le chant du cygne?

Il y a eu «Aida», «Il trovatore» ou encore «Madama Butterfly», pour ne citer que quelques-uns des airs lyriques les plus célèbres à avoir résonné par là. Mais c’est bientôt le son du silence – et pas «The Sound of Silence» de Simon and Garfunkel – ou le chant du cygne qui risque d’envahir les arènes d’Avenches aux heures estivales, durant lesquelles des notes d’opéra montaient depuis une vingtaine d’années vers le ciel broyard. À moins que le conseil de fondation d’Avenches Opéra ne trouve in extremis une issue pour sauver l’un des trois festivals dans les arènes romaines.

«Veut-on garder à Avenches cette tradition qu’on partage avec Orange?»

Elle ne viendra manifestement pas d’Avenches Tourisme, qui a récemment renoncé à reprendre l’organisation de la manifestation, a révélé «La Liberté» cette semaine. Pourtant, Jean-Pierre Kratzer semble y croire encore: «La vraie question qu’il faut se poser, c’est: y a-t-il encore un intérêt touristique général à animer culturellement ce site, est-ce qu’on veut garder cette tradition qu’on partage par exemple avec Vérone ou les arènes d’Orange», déclare le président du conseil de fondation d’Avenches Opéra. Et de poursuivre: «Si la réponse est non, alors Avenches Opéra n’a plus de raison d’exister…»

Envie de continuer

Avenches Tourisme ne dispose pas d’une structure suffisante pour reprendre ce festival, selon sa présidente, Monic Bessard. «Notre comité est formé de cinq membres qui travaillent tous à côté de leur engagement pour notre structure», précise-t-elle. Rappelant la situation financière précaire d’Avenches Opéra, elle sait qu’un repreneur devra trouver des fonds pour continuer l’aventure. «Nous avons bien sûr envie que le festival perdure, comme Rock Oz’Arènes et le Tattoo, mais nous n’avons personne pour faire ce travail», poursuit-elle.

En septembre, l’association touristique a écrit à Avenches Opéra pour dire qu’elle n’était pas intéressée à reprendre cet événement à son compte. Un courrier que Jean-Pierre Kratzer comprend plutôt comme une non-entrée en matière… «Raison pour laquelle on va leur reposer la question.»

Pour continuer d’exister, le festival endetté (l’édition 2019 se soldera probablement sur une perte de 200 000 francs) est contraint de se trouver un nouvel organisateur. Ses activités seront du reste suspendues au 31 octobre. «On verra alors ce qu’on peut faire», soupire Jean-Pierre Kratzer. Récemment, il était encore en contact avec deux sociétés d’événementiel. «Il n’en reste plus qu’une. Et je pense que les discussions vont s’arrêter, notamment en raison des trop nombreuses inconnues qui planent au sujet des travaux à entreprendre sur le site des arènes», craint-il.