Avenches Tourisme n’aidera pas les festivals

Un montant de 20 000 francs pour les gradins et c’est tout! Jeudi soir, les délégués d’Avenches Tourisme ont décidé de valider le budget 2018 présenté par 26 voix pour, 11 contre et 9 abstentions. Établi en février avant que la Municipalité ne détaille son plan d’aide aux trois festivals d’été dont les finances sont fragiles, le budget 2018, qui présente un résultat positif de 138 000 francs sur un total proche du million de rentrées, n’a pas été modifié. La société finance notamment l’Office du tourisme local grâce à la gestion du port et du camping.

Un délégué voulait pourtant ajouter 50 000 francs de soutien, en plus du montant de 20 000 pour les gradins. Une démarche qui serait allée dans le sens de la Municipalité, laquelle espérait une aide annuelle de 50 000 francs et une autre ponctuelle d’un montant équivalent. Mais elle n’avait pas pris langue avec le comité d’Avenches Tourisme au préalable. L’amendement du budget n’étant pas prévu dans les statuts, le comité n’a pas voulu revenir en arrière. (24 heures)