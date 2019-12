Avenches freine l'extension de Nespresso

Point d’impôt en hausse

Si nombre de communes verront leurs impôts baisser en 2020, Avenches prévoit d’en encaisser 9,785 millions, soit un million de mieux. Ceci même si la commune a baissé son taux sur les personnes physiques de 1,5 point et malgré la RIE III. Ainsi, la valeur du point d’impôt par habitant bondira de 22 fr. 69 à 28 fr. 45!



La fin de l’amnistie fiscale de Nespresso n’est pas étrangère à cette situation. On se rappelle qu’aux comptes 2018, Avenches avait encaissé plus de 2,6 millions de plus que prévu.



Revers de la médaille, Avenches devra payer davantage pour la contribution sociale ou la facture policière, faisant diminuer la marge d’autofinancement de moitié, à 707'000 francs. Au final, le plénum a suivi l’avis de la commission des finances, qui a déposé un amendement de 14'000 francs une carte CFF journalière de plus. Présentant du coup un excédent de charges de 57'000 francs sur près de 20 millions, le budget 2020 a été largement adopté.