Avenches pleure son ancien syndic, Xavier Chappatte

Une foule émue et reconnaissante de l’engagement du pharmacien Xavier Chappatte envers sa communauté a accompagné l’ancien syndic et député d’Avenches vers sa dernière demeure, lundi. «Beaucoup de personnes sont venues me témoigner de leur affection pour un homme souvent considéré comme très innovateur et qui cherchait à faire avancer les choses pour la vie de la cité», commente son aînée, Catherine Ochsner, au sujet de son papa, décédé le jour de ses 94 ans.

Né le 9 novembre 1924 dans la maison abritant toujours la pharmacie de la commune, Xavier a repris l’officine de son père Joseph en 1954, après avoir passé son baccalauréat au Collège Saint-Michel. Pour diriger l’établissement ouvert par son grand-père Paul au début du XXe siècle, il s’était formé à l’École polytechnique fédérale de Zurich, puis à l’Université de Genève.

«À l’époque, on ne trouvait pas de centres commerciaux et il lui paraissait important de réunir tous les commerçants pour faire valoir leurs produits»

Dès son installation comme indépendant, Xavier Chappatte n’aura de cesse de s’investir dans de nombreuses activités publiques. Fondateur de la Société des commerçants, dont il sera aussi président, il met sur pied les premières éditions du Comptoir d’Avenches. «À l’époque, on ne trouvait pas de centres commerciaux et il lui paraissait important de réunir tous les commerçants pour faire valoir leurs produits», poursuit sa fille.

Libéral bon teint, il crée dans les années 60 le Rassemblement avenchois. «Le parti des sans-parti» qu’il fonde pour casser les tribus politiques qu’il juge ridicules au niveau local. Sous le pavillon du Rassemblement, il tiendra les rênes de la syndicature de l’ancien chef-lieu de 1966 à 1977. Parallèlement, il siégera durant une législature comme député libéral au Grand Conseil vaudois.

Attiré par le canton de Fribourg

Ce colonel d’artillerie visionnaire, ancien commandant de la Place mob 106 à Payerne, s’était déjà engagé dès les années 50 pour une collaboration intercantonale, désormais bien ancrée dans la région. Il militait, à l’époque, pour que les collèges supérieurs de Fribourg ville s’ouvrent aux enfants d’Avenches, et aux mêmes conditions que pour les jeunes Fribourgeois. Plus tard, il s’engagera aussi pour rattacher les districts d’Avenches et de Payerne au canton de Fribourg!

Divorcé de la mère de ses trois enfants, l’ancien grand amateur de chasse et de pêche à la ligne laisse dans la peine son épouse Annelise, ses descendants Catherine, Laurence et Éric, ainsi que cinq petits-enfants. (24 heures)