Avenches sera surveillée par 17 caméras de vidéo

«On nous parle d’une installation dissuasive dans le préavis, mais finalement, la discussion tourne bien sur la répression. Et alors qu’on a déjà une caméra installée à la déchetterie, on voit bien qu’elle n’est pas efficace». Conseillère communale PS, Ingrid Freymond a lutté en vain contre le préavis municipal souhaitant installer de la vidéosurveillance à Avenches, jeudi soir. «À mon avis, un animateur de rue devrait arriver avant des caméras. Et ce qui manque aux jeunes, c’est un lieu de rencontre», a ajouté son collègue Yan Vollenweider. Quant à David Gallay (rassemblement), il craignait que ce projet ne fasse que déplacer la délinquance. Mais finalement, l’objet a passé la rampe par 24 oui contre 13 non.

Comme le souhaitait la Municipalité, Avenches sera donc prochainement surveillée par 17 caméras de vidéosurveillance pour un montant de 27 000 francs de mise en place, puis un abonnement annuel de 25 850 francs, sur trois ans. Avec ce réseau, la Commune souhaite remplacer la caméra en fonction à la déchetterie par deux nouvelles et en installer cinq au centre sportif, cinq au Collège de Sous-Ville, deux à la nouvelle école primaire de Sous-Ville et trois aux alentours du château. «L’objectif principal de ces installations dissuasives est d’éviter que des infractions soient commises contre des personnes et des biens et d’apporter des moyens de preuve», précise l’Exécutif dans son préavis.

Des arguments qui ont finalement convaincu le plénum et notamment le groupe PLR. «Parfois, c’est désolant de voir l’état de ces endroits et on se doit de réagir pour protéger notre jeunesse», a lâché Alexandre Grebien. Son collègue Maxime Corthésy a rappelé que la durée du contrat était de trois ans, permettant ensuite de tirer un bilan des opérations.

Au cours de la soirée, les élus ont aussi validé les trois autres préavis municipaux, dont l’arrêté d’imposition 2020 à 66,5% de chaque franc perçu par le canton, au lieu de 68%. Un conseiller a proposé une baisse jusqu’à 65%, mais son amendement a été refusé. Un autre amendement a par contre passé la rampe. Le crédit accordé pour la réfection des parkings de Montmézard a ainsi été abaissé de 179'775 fr. à 164'143 fr. en réduisant la part des imprévus.