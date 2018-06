Avenches souhaite revoir tout le périmètre de la gare

Une place de la Gare plus arborisée et conviviale. Au lieu d’un espace mêlant places de parking en épi et zone d’arrêt des bus des transports publics pas clairement délimitée le long d’une route, la Municipalité d’Avenches souhaite revoir tout le périmètre de sa gare. Une démarche qui irait de pair avec des travaux prévus par les CFF sur leur domaine. Afin de pouvoir financer une étude complète, l’Exécutif sollicite ainsi un crédit de 71 500 francs, qui sera prochainement soumis au Conseil communal.

«Une gare se doit d’être un point de départ convivial, ce qui n’est pas le cas actuellement. Mais notre idée est aussi de donner envie aux habitants de s’y rendre pour prendre le train ou les transports publics à disposition.» Plans en main, Éric Schürch, municipal en charge de l’Urbanisme, a déjà sa vision de l’avenir du secteur. En effet, des études ont été menées par la Commune sur son budget usuel. Un plan des polarités d’Avenches a ainsi été établi, classant des sites industriels, touristiques, commerciaux, archéologiques ou encore sportifs. La mobilité douce et les accès piétonniers font naturellement aussi partie des réflexions. «Et la sécurité est au centre de nos discussions, poursuit l’édile. Actuellement, des enfants passent parfois entre les bus, ce qui peut être très dangereux.»

Reste désormais à finaliser le concept et à le mettre au point pour l’automne prochain, si le délibérant donne son accord. La Commune pourrait ainsi travailler de concert avec les CFF, qui doivent mettre à jour leurs infrastructures. «Nous avons pour but d’améliorer l’accès aux trains avec la construction de deux nouveaux quais d’une longueur de 160 m, explique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole de l’ex-régie fédérale. Le quai 1 devra être rehaussé de façon à ce que les usagers puissent entrer de plain-pied dans les trains et un nouveau quai 2 sera construit à l’extérieur de la voie 2, ce qui entraînera la démolition du quai intermédiaire.» Enfin, une rampe permettra la liaison entre les deux quais en sécurité.

Le projet des CFF, estimé à 12 millions de francs, prévoit encore la construction d’un bâtiment de service au lieu du quai marchandises actuel et d’un parking relais. Les travaux pourraient débuter à l’horizon 2021. De quoi trouver le temps de s’entendre entre les deux parties. (24 heures)