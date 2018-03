Avenches veut cautionner les fouilles du pôle de santé

«Dans le périmètre de l’enclave d’Avenches, il ne reste que sept médecins généralistes, dont quatre ont l’âge de la retraite. C’est trop peu pour un bassin de plus de 10 000 habitants.» Municipal en charge de la Promotion économique avenchoise, Gaetan Aeby soutient un projet de cautionnement de fouilles archéologiques dans le cadre de la construction d’un nouveau pôle de santé privé, qui sera soumis au Conseil communal ce jeudi.

Pour rappel, deux médecins de la place, David Gallay et Christian Apothélos, sont à l’origine de ce projet à 7 millions de francs, dont l’implantation dans le secteur du Pré-Vert a obtenu un permis de construire l’an dernier.

Sauf que, comme sur d’autres dossiers avenchois, le Service immeubles, patrimoine et logistique du canton est venu mettre son nez dans le dossier. Pour une surface de terrain de 800 m2 à fouiller, son devis est supérieur à 730'000 francs et devrait mobiliser douze professionnels durant plus de six mois.

Dans leur budget, les deux associés n’avaient prévu qu’un montant de 200'000 francs pour ces recherches de patrimoine. Il manque donc 600'000 francs pour financer le projet, montant qui est sollicité sous forme de cautionnement communal. «Au vu de la rentabilité sur le long terme, le partenaire bancaire accepterait d’accorder ce crédit supplémentaire, pour autant qu’une collectivité publique le cautionne», mentionne le préavis municipal. Alors qu’un plafond de cautionnement de 7,5 millions est prévu pour la législature, seuls 300'000 francs sont engagés actuellement.

Si le délibérant donne son accord, la Commune cautionnera donc un projet privé. «Certes, mais il en va quand même de l’intérêt public que ce centre médical puisse ouvrir ses portes au vu de la pénurie de généralistes à venir dans la région», plaide Gaetan Aeby. Lequel ne craint pas que d’autres chantiers touchés par d’éventuelles fouilles à financer ne contactent la Commune dans la foulée. «On ne le fera jamais pour des projets résidentiels. Mais on s’est posé la question sur d’autres sujets et si cela peut permettre de développer des prestations sur la commune, il se pourrait que la Municipalité entre à nouveau en matière», conclut le municipal en charge du dossier. (24 heures)