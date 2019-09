Avenches veut surveiller ses bâtiments à la vidéo

Alors qu’une caméra surveille les allées et venues aux abords de la déchetterie de la Saugette depuis 2013, la ville d’Avenches sera-t-elle bientôt surveillée par une bonne quinzaine d’installations? C’est le souhait de la Municipalité, qui présente un préavis allant dans ce sens, en vue de la séance du Conseil communal du 3 octobre prochain. «Lors de l’acceptation du règlement communal sur la vidéosurveillance en septembre 2012, un amendement demandait que la Municipalité soumette chaque nouvelle installation au Conseil communal», explique la municipale Laure Ryser, en charge de la Sécurité.

Dans les faits, un crédit de 27 000 francs est sollicité pour installer 17 nouvelles caméras, l’abonnement au système de surveillance devant ensuite entraîner une dépense annuelle de 25 850 francs. Avec ce réseau, la Commune souhaite remplacer la caméra en fonction à la déchetterie par deux nouvelles et en installer cinq au centre sportif, cinq au Collège de Sous-Ville, deux à la nouvelle école primaire de Sous-Ville et trois aux alentours du château. «L’objectif principal de ces installations dissuasives est d’éviter que des infractions soient commises contre des personnes et des biens et d’apporter des moyens de preuve», précise l’Exécutif dans son préavis.

Cliquer sur l'infographie pour l'agrandir

Laure Ryser insiste aussi sur le fait qu’il est faux de croire que des employés communaux passeront leurs temps à consulter ces images: les films ne pourront être visionnés qu’en cas d’infraction. Et après sept jours, les images bloquées dans un cloud de vidéosurveillance intelligent seront détruites, sauf si elles sont nécessaires à des fins de preuves. «Pas plus tard que le week-end dernier, des graffitis sont apparus sur les bancs des installations de skater hockey. Notre zone sportive étant neuve, on veut tout faire pour la préserver le plus longtemps possible», ajoute l’élue. La Municipalité liste aussi des dépôts sauvages d’ordures à la déchetterie, du vandalisme à la buvette de la zone sportive, diverses dégradations matérielles ou des attroupements dans ces endroits communaux parfois isolés.

Ces arguments sauront-ils convaincre le plénum? Même s’il est trop tôt pour répondre à cette question, le débat promet d’être animé. Pour le PLR, Pierre-Yves Jost, chef de groupe, pense que c’est une bonne chose à titre personnel. «Mais le groupe n’ayant pas encore siégé, ni même la commission technique, je ne veux pas encore me prononcer au nom du PLR, dont je suivrai l’avis», commente l’élu.

Même son de cloche auprès de l’UDC. «Mais pour le moment, il me semble qu’Avenches est encore épargnée par ce chenit, à part peut-être un peu à la nouvelle zone sportive», lâche Michel Schürch, chef du groupe. Quant au PS, il organise prochainement une séance pour aborder la question. «Nous ne sommes pas forcément contre, mais la vidéosurveillance doit s’utiliser de manière bien réfléchie», déclare Géraldine Stucki, présidente de la section locale. Au sein du Rassemblement avenchois, les avis sont partagés. «Certains pensent que c’est une bonne chose, mais d’autres regrettent une perte de liberté, se demandent si l’orientation des caméras sera idéale et si cela n’amènerait pas un déplacement de la problématique ailleurs», conclut le chef de groupe, Fernand Corminbœuf.