BOAS investit 32 millions pour transformer le Grand Hôtel et le Centre thermal

«C'est un grand jour. Enfin, ajouteront les mauvaises langues. Même si c'est vrai que nous avions déjà présenté un projet pour le Centre thermal et le Grand Hôtel il y a trois ans et demi en disant qu'il serait mis en oeuvre dans les six mois.» Directeur du Groupe BOAS, Bernard Russi n'a pas caché sa satisfaction en annonçant jeudi en fin de matinée devant la presse que les nombreuses transformations et rénovations dont ces deux fleurons touristiques yverdonnois vont faire l'objet seraient mis à l'enquête dans le courant du mois de juin.

En chemin, le budget du projet a gonflé, passant d'une grosse vingtaine de millions à 32 millions. Une augmentation qui s'explique notamment parce qu'il n'était d'abord pas question de toucher à la partie hôtelière du site que BOAS exploite depuis décembre 2015. «Il est du reste toujours bien noté sur sites online de référence, mais notre directeur a reçu plusieurs fois des remarques de clients par rapport à nos chambres qu'ils jugent un peu vieillottes», reprend Bernard Russi. L'établissement profitera dès lors d'une réfection complète de ses chambres et salles de bain, notamment.

Visuellement, c'est toutefois un nouvel espace de 900m2 qui marquera d'emblée les visiteurs. Ce immeuble, qui comprendra un hall d'accueil, un restaurant, ainsi qu'une boutique et un café sera la nouvelle porte d'entrée des deux pôles que sont l'hôtel et le centre thermal. Construite entre les deux, elles reliera du reste physiquement ces deux entités que BOAS avait déjà réunies juridiquement.

Et si le vétuste bâtiment du centre thermal sera rasé, puis reconstruit, l'autre grande nouveauté se trouvera à l'arrière des bassins extérieurs, dans la petite forêt qui referme la parcelle au sud. Surprise, ce n'est pas la «rivière volante» dont a souvent parlé Bernard Russi qui y coulera, mais l'eau calme d'un étang autour duquel seront disposées plusieurs petites maisons où seront proposés différents espaces bien-être. Montées sur pilotis et reliées entre elles par des pontons, elles rappelleront à la fois les villages lacustres qui s'étendaient le long les berges du lac de Neuchâtel il y a plusieurs millénaires et la Grande Cariçaie qui forme sa rive sud aujourd'hui.

Les travaux, qui seront réalisés par étapes échelonnées sur trois ans à compter de l'automne prochain, se feront idéalement sans impacter la fréquentation du Grand Hôtel et des bassins.

