Bel Coster, le projet qui rassure les éoliennes

Cette fois-ci, c’est oui. À peine un mois après que le Conseil général de La Praz a renvoyé dans les cordes le projet éolien du Mollendruz à la surprise générale, les Conseils impliqués dans celui de Bel Coster ont accepté lundi soir le plan d’affectation des neuf hélices. Largement, même. Sous la pluie et dans les salles des villages, L’Abergement a répondu par 22 oui, 2 non, 1 abstention; Lignerolle par 20 oui et 2 non; Ballaigues par 22 oui contre 8 non.

De quoi rassurer les caciques de l’éolien. «C’est un signal fort, confirme Pierre Dessemontet, pour Énergie du Mollendruz. C’est la preuve que La Praz était un accident de parcours. Les communes et les gens sont désormais sensibilisés et bénéficient de cette expérience de janvier.»

À Ballaigues, le syndic, Raphaël Darbellay, s’est réjoui d’un «plébiscite», les élus d’une «étape importante pour la transition énergétique». À les entendre, ils étaient surtout heureux de pouvoir se prononcer: «Pour la route nationale, le barrage sur l’Orbe ou les barrages antichars en 41, on ne nous a pas demandé notre avis. Soyons dignes!» a résumé le rapporteur Raymond Durussel, tandis que les opposants suisses et français, nombreux dans la salle, repartaient en silence. «C’était un résultat attendu, hausse François Leresche, de SOS Jura-Vaud. Le combat continue, en justice, et ce n’est plus Alpiq qui va payer.»

Le promoteur Alpiq, justement, en a pris à plusieurs reprises pour son grade. Et pour cause. La presse s’est fait écho récemment de ses difficultés et de la vente de la partie rentable de ses activités. «Ils vont faire comment pour nous donner les dividendes? Il y a un contrôle de ce qu’ils font de la rétribution à prix coûtant (RPC)?» s’est ainsi inquiété un élu. «Attention, on est en train de voter l’affectation du terrain, a rétorqué le syndic. Ces questions, on pourra se les poser lors de la mise à l’enquête. En sachant que le projet en soi reste, on pourra toujours le vendre à quelqu’un d’autre.»

Si Lignerolle a approuvé rapidement sans aborder la question d’Alpiq, ce n’est pas le cas de L’Abergement. «D’après le préavis, le projet rapporterait 131 000 francs par an à la Commune, a lancé une conseillère. Comment pouvez-vous articuler un montant aussi précis alors que l’avenir d’Alpiq est incertain?» La syndique, Monique Salvi, a répondu que cette estimation est «mesurée».

Plus tôt, une autre élue relevait que la commission n’avait peut-être pas été si impartiale: «Un des membres qui la composent a travaillé pour Alpiq, notamment comme chef de projet. Il serait donc judicieux de connaître ses intérêts, a-t-elle suggéré. Je demande qu’une nouvelle commission soit nommée!» La présidente du Conseil général, Irène Bigoni-Wartenweiler, a défendu l’expérience professionnelle de l’élu en question. Ces débats auront finalement eu peu d’influence sur le vote.

Alpiq, pour sa part, se veut rassurant: le parc éolien bénéficiera de la RPC, permettant ainsi de couvrir le risque financier de Bel Coster durant vingt ans, la RPC étant attribuée à l’éolienne même, et non à la société anonyme. Le numéro un de l’électricité en Suisse ajoute qu’il n’y a pas de risque qu’il fasse faillite. Au contraire, les réductions de coûts ont permis d’économiser plus de 400 millions par an. (24 heures)