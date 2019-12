Bientôt l’accent tessinois aux Pommiers de Cudrefin

Convivial et familial. Tels sont les deux principaux arguments qui reviennent dans la bouche des clients du restaurant du minigolf des Pommiers, quand on leur demande la raison de leur présence dans les murs de l’établissement, qui est devenu le bistrot du village de Cudrefin au fil des ans. À sa tête, Melinda Beck, 34 ans, souvent secondée par sa mère, Monica (Monique de son vrai prénom), en cuisine, transmettra son tablier de patronne au Tessinois Tommy Siggen, après les fêtes de fin d’année.

«J’espère que ça va continuer sur les mêmes bases», glisse Renaud, de Lugnorre, venu ce jeudi partager l’apéritif avec ses amis de la table ronde, où il est un fidèle. Établi à Cudrefin depuis quatre ans, Tommy écoute d’une oreille, tout en reniflant les bonnes odeurs de fromage émanant de la petite cuisine. Ce week-end, les pintes vaudoises sont en fête et Melinda propose déjà saucisson et fondue au Gruyère en menu du jour.

«Elle a monté quelque chose de vraiment bien, alors quand elle m’a annoncé qu’elle pensait remettre le bistrot, je lui ai directement dit qu’elle avait son successeur en face d’elle», glisse le souriant Tessinois, venu s’installer en Suisse romande quand sa conjointe a été mutée à Berne pour son travail. Actif dans la vente et le conseil, il reviendra sur le pas de son enfance, son papa ayant tenu un petit bistrot par le passé, en Suisse italienne.

«Ça va me manquer, cette frénésie du service, mais avec un enfant en bas âge et un conjoint qui jongle aussi avec des horaires irréguliers, ce n’est plus vraiment vivable. Et j’ai envie d’arrêter pendant que tout va encore bien», glisse la Cudrefinoise, qui a grandi dans la ferme voisine, dans une famille d’agriculteurs-maraîchers. Enfant, elle courait ainsi dans ce verger au centre du village, qui s’est transformé en minigolf sous l’impulsion de la famille Reuille, toujours propriétaire des lieux, début 2000. Le bistrot ouvrait ses portes en même temps.

«Quand ils souhaitaient remettre, je travaillais dans la restauration à Genève, tout en ayant passé ma patente en cours du soir. J’ai sauté sur l’occasion», poursuit la patronne, qui dit travailler avec plaisir depuis huit ans, dans un carton de remerciement à sa clientèle. «J’aime servir le café et écouter les potins du matin», écrit-elle notamment en clin d’œil à ses clientes fidèles du dimanche.

«Elle est pleine d’idées et elle innove sans arrêt. Et, même quand le bistrot et sa terrasse sont pleins, elle gère son affaire comme une reine», glisse Ernest Linder, 63 ans et habitant de Cudrefin, à la table ronde. Et de prendre à témoin de ses innovations la carte de remerciement, qui annonce des soirées sushis et vins du Vully, des matinées tartines et jouets, des croûtes au fromage, de la raclette ou encore une soirée jazz et des matchs de cartes en fin d’année. On pourrait y ajouter la période des cuisses de grenouille ou la très prisée langue de bœuf, chaque premier vendredi du mois.

«On a besoin de ça dans un village, ajoute Claude Baumann, la soixantaine. La cuisine est traditionnelle et du terroir. Quand elle propose le papet, tous les ingrédients viennent du village, et ça marche.» Ainsi, dimanche le bar est toujours trop petit à l’heure de l’apéro.

Voisin de tablée, Arnaud Guignard, la quarantaine, ne dit pas le contraire et vente aussi des prix abordables. Accompagné par quelques employés ce midi, il avoue souvent venir aussi le vendredi, parfois avec sa fille. «Car il y a toujours quelque chose à faire pour les enfants.» Dehors outre le 18-trous agrémenté de son étang et de son Mont-Vully miniature avec ses parchets de vigne, une balançoire et divers jeux se trouvent à proximité de la terrasse. Avec une touche d’accent tessinois, nul doute que la mayonnaise va aussi prendre.