Braquage à main armée dans une station-service à Yverdon

«À 19 h, je me rendais à la station-service Shell située à la route de Lausanne pour acheter des cigarettes, explique une femme, témoin de la scène. Sur place, j’ai vu plusieurs voitures de police et un fourgon. Des agents étaient là avec des chiens et personne ne pouvait entrer dans le magasin. On n’a pas tout de suite compris ce qu’il se passait.»

Dimanche soir, vers 18 h 45, un individu encagoulé a menacé le personnel de la station-service yverdonnoise à l’aide d’une arme de poing. Il s’est ensuite enfui avec son butin, dont on ne connaît pas pour l’heure la valeur. «Le voleur n’a pas tiré de coup de feu et il n’y a aucun blessé, détaille la police cantonale. L’opération de police est en cours.»

Le témoin, lui, ne décolère pas. «les brigands n’ont plus peur de rien! Ils viennent même commettre leur larcin en plein jour!» (24 heures)