Bras de fer juridique en vue pour l’Hôtel du Lac

Les autorités d’Estavayer et les responsables de la société anonyme Hôtel du Lac et Restaurant du Débarcadère se retrouveront dans quelques jours devant le Tribunal civil de la Broye pour une séance de conciliation. C’est ce qu’a annoncé le syndic André Losey, mercredi soir, lors de la séance du Conseil général de la commune fribourgeoise. Les deux parties sont en désaccord depuis des mois quant à la gestion de cet établissement installé sur la presqu’île flanquée du port de la Sicel et de la place Nova Friburgo.

«Pour nous, les conditions nécessaires au droit de superficie qui nous lie à cette société ne sont plus remplies», a rappelé l’édile PDC. Au bénéfice d’un contrat de superficie qui court jusqu’en 2058, la société avait annoncé en 2011 son intention de transformer l’établissement. Elle entendait porter sa capacité à une centaine de chambres, autant d’appartements hôteliers, et le doter d’une piscine et d’un spa wellness. Mais sept ans plus tard, rien n’a été fait. Pire, l’hôtel a même fermé ses portes au printemps 2016, au grand dam des autorités propriétaire du bien-fonds, dont les envies de développement passe par cette zone essentielle à leurs yeux. «Notre objectif est toujours le même, à savoir valoriser cette parcelle et l’hôtel qui s’y trouve», reprend André Losey.

Une solution à l’amiable n’ayant pas pu être trouvée, une requête de conciliation a donc été déposée en début d’année. Si la séance qui aura lieu à mi-juin ne débouche pas sur un accord, la Commune entreprendra une démarche judiciaire et demandera la résiliation du droit de superficie. «C’est une procédure qui peut prendre du temps, soupire André Losey. En fait, tout dépendra du bon vouloir des représentants de la société.» (24 heures)