Broye: on craint l'afflux de touristes aux bords des lacs

«À Berne, on craint que les Zurichois se rendent dans leurs résidences secondaires au Tessin ce week-end. Pour nous aussi, Pâques marque souvent l’ouverture de la saison avec les touristes bernois.» À l’instar de Roxanne Meyer-Keller, syndique d’Avenches, les communes broyardes les plus touristiques craignent un afflux de touristes non désiré durant le congé prolongé de Pâques, alors que la lutte contre le coronavirus est loin d’être terminée. Pourtant, les campings saisonniers doivent garder portes closes.

«Bien que le camping soit interdit dans notre règlement communal ailleurs qu’au camping officiel de Salavaux, nous avons constaté l’arrivée de camping-cars aux abords de nos refuges forestiers, près du port de Vallamand, ou encore des grillades à plus de cinq personnes sur la plage de Salavaux», commente Blaise Clerc, syndic de Vully-les-Lacs, la commune voisine. Si l’élu note que la population des villages de cette commune fusionnée semble jouer le jeu, plusieurs habitants ayant été touchés par le coronavirus, il n’en va pas de même pour tout le monde. Même si cela reste le fait d’une minorité.

Contrôles renforcés

Dans la mesure de ses possibilités, la Commune va fermer l’accès à plusieurs endroits visités ces derniers jours, soit par des billons de bois pour les routes, soit par de la rubalise. Les quatre communes de l’enclave d’Avenches ont aussi demandé une présence renforcée des forces de l’ordre. «On va mettre un dispositif de contrôle dans la région en collaboration avec la police cantonale fribourgeoise», a annoncé Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), lundi.

Les touristes bernois sont notamment dans le viseur. «Une bonne partie de ces visiteurs avait une sensibilité différente des normes de l’OFSP, ce qui a engendré un certain nombre de difficultés», annonçait le responsable. À Avenches, les autorités communales ont décidé de renforcer la présence des deux employés de la sécurité publique, à la plage, mais aussi dans les autres lieux de balade. La Municipalité compte sur la responsabilité individuelle et le sens civique de chacun et rappelle que les ordonnances de fermeture des campings s’appliquent aussi aux propriétaires de caravanes. Exploitante des lieux, la société Avenches Tourisme signale qu’elle vérifie régulièrement le camping pour voir si personne ne s’y est faufilé.

Plage et port de Chevroux fermés

Située un peu plus loin, au bord du lac de Neuchâtel, la commune de Chevroux fera aussi l’objet d’une surveillance accrue ces prochains jours. Là, tout a déjà été mis en oeuvre pour éviter l’arrivée des touristes. «Tous les locataires du camping ont été informés de sa fermeture, de même que les propriétaires de bateaux au port et nous avons décidé de fermer l’accès au lac par des barrières depuis une dizaine de jours», présente le syndic Jean-Daniel Curchod. Deux vigiles ont aussi été engagés pour garantir le respect des consignes édictées.

Mais de nombreux chemins à proximité des plans d’eau resteront ouverts. La police cantonale fribourgeoise annonce aussi qu’elle va renforcer sa présence dans les lieux touristiques du bord du lac. Les deux corps ne travailleront toutefois pas sous la forme de patrouilles mixtes intercantonales, comme lors du récent Comptoir broyard. «Par contre, elles seront coordonnées», assure la gendarmerie fribourgeoise.