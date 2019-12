Bussy-sur-Moudon pleure sa salle ravagée par le feu

«À l’époque, le collège du village, là où se trouve désormais l’administration communale, était en réfection et j’avais commencé l’école ici. Hier soir, c’était impressionnant de voir ces flammes de plus de 15 mètres de haut.»

En ce mardi après-midi, Marianne Soms se promène avec son petit-fils sur les hauts de Bussy-sur-Moudon et contemple la carcasse de la salle communale, ravagée par un incendie lundi en début de soirée. Voisine des lieux, elle a assisté à l’intervention des pompiers, la veille, comme une bonne partie des habitants.

Dans la commune de quelque 220 âmes, chacun a un souvenir lié à ce bâtiment, dont l’étage faisait office de lieu de rencontre avec les armoiries de Bussy peintes en grand sur la charpente. Au rez-de-chaussée se trouvaient un local de rangement communal, l’ancienne loge des pompiers et un congélateur communautaire toujours en fonction et utilisé aussi par des habitants de Moudon et de Lucens. Heureusement, les denrées qu’il contenait semblent avoir été épargnées. Aux abords, un petit terrain de football ainsi qu’une place de jeux et de pique-nique ont survécu au sinistre.

Syndic d’un village connu pour sa fameuse Nuit du vin cuit, dont les bénéfices ont permis de restaurer le four banal, Olivier Augsburger s’affaire avec quelques concitoyens à nettoyer les tuiles tombées du toit du bâtiment. La gorge serrée, il ne souhaite pas revenir sur le sinistre de la veille, qui touche sa petite communauté. À l’étage, deux inspecteurs de la brigade de la police scientifique tentent de trouver l’origine de l’incendie et sa cause.

L’alarme a été donnée vers 19h50 et les services du feu ainsi que la gendarmerie sont immédiatement intervenus sur place, communique la police cantonale. Vers 21h30 le brasier était circonscrit, grâce à l’intervention d’une trentaine de pompiers des SDIS de la Haute-Broye, de Broye-Vully et du SPSL. Par une nuit claire, il se voyait loin à la ronde. L’enquête est en cours.

Souvenirs en fumée

Si l’incendie n’a, heureusement, pas fait de blessés, plusieurs internautes ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux. Car la salle d’une centaine de places était utilisée pour des baptêmes, mariages, bals ou enterrements. «Tous ces souvenirs qui partent en fumée... Les saynètes de Noël, nos petits brandons, quelques boums, les premiers becs à l’abri des regards derrière la grande salle, aïe aïe aïe...» commentait une habitante.

Ce vendredi, le village devait y célébrer Noël. «Ça va certainement s’organiser au battoir, juste à côté. Il fera un peu plus froid, mais on mettra les vestes d’hiver», conclut Marianne Soms.