«C’est un choc qu'on ne nous laisse pas passer le prochain été là-bas»

«On est catastrophés et on va tenter de se défendre.» Cette propriétaire d’un chalet situé au bord du lac de Neuchâtel à Chabrey, sur la commune de Vully-les-Lacs mais à proximité de Portalban, n’en revient toujours pas du courrier qu’elle a récemment reçu du canton de Vaud. «Notre chalet a été construit en 1960. Moi, cela fait 60 ans que j’y passe toutes les vacances d’été, par la suite avec mes enfants et mes petits-enfants. C’est un choc de ne même pas nous laisser passer le prochain été là-bas. C’est innommable! Et même si on parle de cette issue depuis au moins 15 ans, c’est la première fois que c’est aussi concret», renchérit sa fille.

La missive recommandée ne laisse que peu d’espoir aux propriétaires des 17 bâtisses. En charge du dossier, la direction générale de l’environnement les enjoint à détruire leur construction et remettre en ordre le terrain pour le 1er juillet 2020 à midi. Elle stipule que la démarche doit passer par une demande de mise à l’enquête. Naturellement, toutes ces démarches seront aux frais des propriétaires.

«Ce délai est perçu comme extrêmement injuste et absurde par les propriétaires qui ne pourront pas vivre un dernier été dans leur chalet après cinq générations de présence harmonieuse», tonne l’Association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel (ARSUD), qui annonce vouloir se battre contre la décision de l’administration. L’ARSUD regrette aussi le traitement réservé aux 22'000 signatures de sa pétition remise en octobre 2018 aux Grands Conseils des deux cantons de Vaud et Fribourg concernés par la problématique.

«Nous souhaitons que les législatifs cantonaux se saisissent du dossier comme en 2007-2008, où leur intervention avait amené l’idée des contrats-nature et donc du maintien des chalets», détaille Julien Spacio, vice-président. Mais sur Fribourg, le Conseil d’État vient de classer l’affaire sans que le Grand Conseil ne soit consulté et sur Vaud, l’administration prend des mesures avant même que la pétition soit analysée.

«Sur sol vaudois, 64 constructions se trouvant encore à l’intérieur de la réserve des Grèves de la Motte sont concernées, nous informait récemment Denis Rychner, chargé de communication pour la division générale de l’environnement. Elles se trouvent sur les communes de Vully-les-Lacs, secteur de Chabrey (17), et de Cudrefin (47).» Autant dire que les propriétaires de la commune voisine tremblent aussi. De même que les communes concernées. «Nous avons toujours défendu le maintien des chalets, car nous pensons qu’ils participent à la lutte contre l’érosion. Leurs occupants sont des gens qui ne font pas de bruit et font vivre le bord du lac. Je suis déçu de l’acharnement du Canton contre ces défenseurs de la nature dans cette histoire», s’emporte Thierry Schneiter, syndic de Cudrefin.

Reste que tout espoir n’est peut-être pas encore mort pour les propriétaires. Les parlements n’ayant pas voix au chapitre et aucun tribunal n'ayant émis de jugement contre les chalets ou ordonné leur destruction, l’ARSUD envisage le lancement d’une initiative populaire pour leur maintien. «Si les gouvernements ne veulent pas entendre leurs parlements, quid du peuple?», conclut son communiqué.