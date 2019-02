C’est un oui pour le collège à 45 millions de Cugy

Les Broyards plébiscitent leur future école. Avec 79,51% de oui, le crédit pour la construction de l’école secondaire de Cugy (FR), qui accueillera les élèves de la Broye fribourgeoise, a été avalisé dimanche par toutes les communes concernées.

Nicolas Kilchoer, préfet de la Broye et président de l’association des communes, se réjouit d’un tel score: «Nous sommes très contents du résultat et tenons à remercier la population et les Communes. C’est une décision courageuse et un choix stratégique.» Il y avait le choix entre développer les deux sites existants qui saturent, à Estavayer-le-Lac et à Domdidier, ou construire sur un nouveau site. En choisissant la seconde option, avec le futur cycle d’orientation (CO) de Cugy, les Broyards misent sur l’avenir, selon Nicolas Kilchoer: «Cette école permettra de désenclaver la région en rendant les trajets plus courts. De plus, elle nous permettra de gérer la croissance démographique.»

Si le crédit à sa construction a dû être voté, c’est parce que l’établissement n’est pas donné: 44,86 millions en tout, dont 33,34 millions à la charge des Communes, soit bien plus que la limite maximale de 20 millions. Toutefois, avec une capacité de 400 élèves, l’infrastructure présente une facture dans la moyenne suisse, à savoir 10 000 francs par élève.

Trois bâtiments seront érigés sur un terrain de 20 000 m2, à proximité de la salle communale de Cugy et du terrain de football. Le premier abritera 21 salles de classe, l’administration et la salle des maîtres. Le second abritera une salle de gymnastique. Enfin, le dernier module réunira le réfectoire, la bibliothèque et la salle de musique. Le chantier sera lancé ce printemps, dès que le permis de construire sera obtenu, pour une ouverture prévue en 2021. (24 heures)