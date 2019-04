Casting connu pour la seconde prise d’Aventiclap

Moteur, action! Depuis quelques jours, le casting de la seconde prise d’Aventiclap, le festival avenchois du septième art suisse est connu. Reste à dérouler le tapis rouge pour une édition qui se tiendra du 2 au 5 mai au théâtre d’Avenches et dans le nouveau caveau communal.

«Entre rétrospective, hommages, compétition nationale, films hors compétition et cours-métrages, plus de 20 films seront projetés», annonce Rémy Dewarrat, attaché de presse et responsable de la programmation. Point d’orgue du rendez-vous, la compétition nationale sera récompensée du Marcus d’or, accompagné d’une somme de 1000 francs, offerte par la Commune d’Avenches. Il réunira cinq films (The Witness, Der Unschuldige, Volontaires, Der Läufer et La preuve scientifique de l’existence de Dieu), qui seront diffusés souvent en première romande et même en première suisse.

Outre la peintre Laura Chaplin, dont la présence avait déjà été annoncée, le jury sera présidé par le réalisateur Michel Rodde et comprendra encore Loïc Bugnon, Daniela Simmons et Mathieu Loewer. Six jeunes étudiants du gymnase intercantonal de la Broye établiront aussi leur classement.

Outre la cérémonie d’ouverture du vendredi soir animée par la comédienne Varinka Baehler, diverses animations et moments forts sont également prévus par les organisateurs passionnés du site spécialisé clap.ch. Il s’agit notamment de la diffusion de la version restaurée sur grand écran des Petites Fugues d’Yves Yersin, le jeudi soir, ou de quatre documentaires sur réalisateur franco-suisse Georges Gachot, qui donnera aussi une master class samedi après-midi. Exposition des œuvres de Laura Chaplin et soirée latina sont aussi au programme. (24 heures)