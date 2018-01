Ce que «pèsent» les élus sur le budget

Et si on prenait le produit de vos impôts et qu’on regardait qui allait pouvoir les dépenser cette année? Le plus révélateur, c’est le plan des investissements actualisé, attendu de pied ferme. Mais, d’ici-là, le budget 2018 d’Yverdon – 243 millions de francs de charges – permet déjà une lecture intéressante des intérêts en présence à l’Exécutif.

Première lecture, les dépenses, en soi, augmentent peu. À peine 4 millions de plus que le budget de 2017. «Chaque dicastère a été mis à contribution, personne n’a été sacrifié et tout le monde a travaillé à trouver des solutions», analyse, pour le PLR, le conseiller Christian Weiler. Cette prudence de Sioux, qui met sous pression les services, dénonce le camp d’en face, est surtout due aux gros investissements à venir: la route de contournement en tête (plus de 40 millions), citent les élus de gauche, qui évitent au passage de parler du Collège des Rives (62 millions). «On est encore dans un budget consensuel, abonde le socialiste Giancarlo Valceschini. Les efforts sont répartis, et la majorité installe sa politique de manière intelligente.»

Cette politique, c’est notamment un accent sur les services de promotion dépendant du syndic, Jean-Daniel Carrard (PLR): un poste de délégué à l’économie par exemple, ainsi qu’une enveloppe destinée aux sports qui prend du poids. Par rapport à l’ère du syndic Siebenthal (PS), les investissements dédiés aux sports sont passés de 5,76 à 6,11 millions. Surtout pour la création de postes. Et ce n’est pas fini, avec une mise à niveau prévue du stade et l’aménagement de la parcelle voisine, dite Sports 5.

À gauche, pour l’instant, on serre les dents. «Pendant ce temps, regardez le budget de la culture (ndlr: 4,3% du budget), relève un élu. Il stagne.» Difficile de vérifier, dans la mesure où ce service a été largement réorganisé après le changement de majorité.

«Cette politique du sport est parfaitement normale, défend Christian Weiler. Yverdon est un site magnifique pour le sport, qui participe largement à notre attractivité. Il crée du lien social. Et n’oublions pas que nous avons l’un des meilleurs clubs de handball de Suisse romande, d’autres clubs qui cherchent sans cesse des locaux, alors qu’en face le Théâtre du Petit Globe a coûté cher pour un public réduit…»

Autre gros poids au budget, la sécurité et la mobilité. Deux thèmes sur lesquels le PLR avait fait campagne. Il y a évidemment les coûts fixes (cotisation pour les transports régionaux), mais là aussi une volonté politique de maintenir les prestations. En trois ans, le coût du corps de police est passé de 24,2 à 26,1 millions, dont une moitié pour la police régionale. Quatre agents ont d’ailleurs été engagés cette année. Le dicastère Mobilité et Sécurité, en mains PLR, pèse ainsi pour 18,2% du budget communal d’Yverdon. En sachant qu’un nouveau règlement et de nouvelles grilles salariales sont attendus.

En main de la majorité, le Service de l’urbanisme et des bâtiments est également doté de nouveaux postes, notamment un chef de service, en vue des gros projets édilitaires à venir.

Pour boucler la boucle, et aux mains de la gauche, signalons la stagnation de la part destinée au Service des énergies (1er dicastère en termes de charges), ainsi que la hausse sensible du budget de la Cohésion sociale avec les années (15,4% du budget 2015 contre 17% en 2018). Elle est due essentiellement à la facture sociale. (24 heures)