Ce que souffle la carte des opposants de Bel Coster

Moins d’un mois après le vote du projet éolien du Mollendruz, l’un des plus importants du Canton, voici Bel Coster. Le plan d’affectation de ces neuf hélices – de quoi assurer la consommation de 16'500 à 22'000 ménages – passe ce lundi dans les Conseils de Ballaigues, de Lignerolle et de L’Abergement. Est-on à l’abri d’une énorme surprise, comme celle venue de La Praz, lorsque le village a refusé le projet du Mollendruz à quelques voix près? Allez savoir.

Pour tenter de mesurer l’opposition à Bel Coster, nous avons cartographié la quasi-totalité des oppositions formellement déposées lors de la mise à l’enquête du parc, en avril 2017. Il y en a 480, entre les particuliers et les associations. Surtout, la cartographie des détracteurs de ce parc précis est parlant pour l’entier du programme éolien. C’est un cas standard. Un baromètre. Une clé qui permet d’en savoir plus sur les motivations de ceux qui soufflent contre les hélices.

1. Un réseau large

Nous avons choisi de n’analyser que celles provenant de Suisse romande et alentour. Mais les oppositions à Bel Coster arrivent parfois de Paris ou d’ailleurs, témoignant ainsi du vaste réseau des organisations d’opposants. Ce sont en partie leurs membres qui se mobilisent. Mais pas que: les 46% de notre échantillon proviennent des 10 km autour du projet de Bel Coster, 28% se trouvent dans un rayon de 2,5 km. La proximité reste ainsi le critère déterminant pour réveiller les sceptiques ou faire pencher les indécis.

2. Sous la crête, le calme

Curieusement, les habitants des trois communes concernées semblent peu prompts à s’opposer formellement. Et pour cause: le parc est en fait plus haut, derrière un replat du Jura, et donc invisible pour les habitants des villages depuis chez eux. Ce qu’il s’y dit? À Ballaigues, où réside visiblement l’essentiel des détracteurs du projet, on explique plus l’opposition par le «bon pragmatisme paysan» de plusieurs «anciens du village»: ce qui fait douter c’est la rentabilité de l’affaire. «Il faut aussi relever que c’est toujours difficile de se dire opposant dans un village, assure Jean-Marc Blanc, secrétaire général de Paysage-Libre Vaud. Quand les éoliennes sont soutenues par votre voisin, vos amis et votre syndic, lutter pour ses valeurs comme la préservation du paysage revient à faire le sacrifice de sa qualité de vie. C’est de l’altruisme.» En face, on parlera surtout d’individualistes. Mais bon. «Le mot «défrichement» fait parfois peur, invoque pour sa part Olivier Petermann, syndic de Lignerolle. Même si c’est juste administratif et qu’aucun sapin n’est coupé.»

3. Les antécédents

Surtout, d’autres critères motivent les sceptiques, comme la présence d’autres projets à proximités ou de débats éoliens précédents: 21 missives viennent ainsi de Vallorbe, 16 de Vaulion, soit dans les parages du projet Sur Grati, objet d’un référendum en juin 2016. Même lecture pour le voisinage de Sainte-Croix ou d’Eol­joux, notamment en France voisine. Des parcs en projet motivent aussi: comme en dessous de Grandevent ou dans le Gros-de-Vaud. La précocité du débat influence. Pour preuve, Vaud’Air, dont on est sans nouvelles depuis des lustres, motive peu. «Plus les gens s’informent, plus ils se rendent compte», répète régulièrement Jean-Marc Blanc.

4. Visibilité

(24 heures)

En somme, la sensibilité aux éoliennes dépend avant tout des cadres géographiques potentiellement exposés: Orbe et sa vue sur le Jura, Romainmôtier bien logé dans son vallon, et la région de Jougne (F), qui oublie son intense trafic frontalier dans sa fierté de la vue sur le Mont-d’Or et le jura suisse, la crête de Bel Coster.