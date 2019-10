Cette jeune Verte avec qui il faudra compter

Lundi matin, Ella-Mona Chevalley n’était pas encore redescendue sur terre. Les résultats des élections fédérales annoncés la veille au soir l’ont propulsée sur un petit nuage. À 21 ans, cette étudiante yverdonnoise en sciences de l’environnement à L’ETH Zurich vivait sa première élection. Et les urnes ont parlé: l’inconnue des hautes sphères politiques a été emportée par la vague verte, au point d’être la jeune écologiste récoltant le plus de suffrages du canton. Sans toutefois en cumuler suffisamment pour être envoyée à Berne. Là n’est pas l’essentiel. «Nos candidats ont obtenu 3,28% des voix, s’extasie-t-elle. C’est tout simplement énorme pour un parti de jeunes, qui devient de fait le premier en terres vaudoises. Et c’est pareil sur le plan national. De mon côté, je cumule plus de 8700 votes. Je peine à réaliser.»

Attablée dans un café de la vieille ville de la cité thermale, Ella-Mona Chevalley savoure l’instant. «Nous nous attendions à une progression, reconnaît-elle, entre deux bouchées d’un pain au chocolat. Mais nous étions loin d’imaginer de faire mieux qu’un parti mère comme le PDC.» La jeune femme récolte même plus de 3300 suffrages de plus que Claude Béglé, ancien patron de La Poste et conseiller national sortant non réélu. Pour expliquer son score canon, la jeune Verte esquisse plusieurs scénarios. «J’étais deuxième sur la liste, ce qui n’est pas négligeable. Ensuite, mon parcours académique n’y est sans doute pas pour rien non plus: les électeurs cherchaient visiblement des candidats avec un profil scientifique.» L’étudiante en sciences de l’environnement cite encore une vidéo tournée par Tataki, le média pop culture de la RTS, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Cette capsule lui aurait permis de toucher «les jeunes qui ne votent généralement pas».

Carmen Tanner, municipale Verte à Yverdon, partage ces analyses. «Ella-Mona incarne le mouvement de la vague verte, confie-t-elle. C’est une femme, jeune, écologiste et féministe. Sa formation technique fait d’elle une personne bien placée pour répondre aux enjeux climatiques.» Sa participation aux actions lancées par le mouvement de la Grève du climat et sa personnalité «positive et enjouée» auraient aussi joué un rôle. «Une partie des jeunes manifestants ont visiblement soutenu les jeunes Verts», poursuit la municipale.

Le pouvoir de la rue

Si Ella-Mona Chevalley débute tout juste sur la scène politique, ses engagements militants ne datent pas d’hier. Elle s’active notamment au sein du festival écologique yverdonnois AlternatYv et participe aux manifestations pour le climat à chaque fois qu’elle le peut. «Avant même d’envisager de me présenter à des élections, l’environnement a toujours été le moteur de mes convictions, insiste-t-elle. Aujourd’hui, nous sommes tous gonflés à bloc. Les gens voient que se mobiliser dans la rue sert à quelque chose. Ces fédérales ne sont que le début.»

Pas question de parler d’effet de mode quand on aborde le succès des écologistes avec l’Yverdonnoise. Selon elle, leurs sièges seront «durables», à l’image des leurs idées. «L’urgence climatique ne s’arrête pas à ces élections, assure-t-elle. La situation continue de s’aggraver.» Et d’ajouter: «Les Verts ont gagné 17 sièges au Conseil national (ndlr: le parti en compte désormais 28). C’est beaucoup mais pas assez pour renverser la majorité. Il n’empêche que le visage de la politique fédérale est transformé en profondeur.»

La jeune femme attend désormais avec impatience les prochaines échéances électorales cantonales et communales, où elle n’exclut d’ailleurs pas de se présenter. «On doit renforcer notre présence à tous les échelons. Nous devons encore plus convaincre dans les villages, là où certaines voix nous échappent.» En parcourant à vélo les petites communes oubliées par les grands partis durant la campagne, les Jeunes Verts vaudois l’avaient déjà bien compris.