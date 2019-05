Chamblon vit en paix avec sa caserne depuis 40 ans

Le 8 janvier 1979, les premiers soldats de défense antichar «partent à l’assaut» de la colline de Chamblon. Jusqu’alors cantonnés à Yverdon, ils découvrent la caserne flambant neuve que la Confédération et le Canton ont fait ériger sur les hauteurs dominant la plaine de l’Orbe pour environ 80 millions de francs. Le but de cette construction est de répondre aux difficultés toujours plus marquées de maintenir une caserne en ville. Ce week-end, l’armée souffle donc les 40 bougies d’une infrastructure alors considérée comme la «place d’armes de l’avenir» et dont le voisinage ne semble pas trop importuner les Chamblonnois d’aujourd’hui.

«Quand l’État a racheté le terrain à Wander SA (ndlr: la société qui produit l’Ovomaltine) en 1969 pour rendre ce projet possible, je crois que les autorités et les habitants ont applaudi des deux mains», estime Max Holzer, syndic de Chamblon. Enfant du village, le sexagénaire sait de quoi il cause. Son père, Fritz, était alors municipal et avait été chargé de la surveillance nocturne du chantier. C’est que Chamblon était «un village de pauvres» qui allait devoir tôt ou tard s’endetter pour refaire ses infrastructures routières et souterraines. «Nos routes ayant été considérablement endommagées lors du chantier – la route d’accès au site n’existait pas encore –, tout a été refait sans que nous ayons à payer. Nous avons même été raccordés à la STEP d’Yverdon et dotés d’un système de mise en séparatif des eaux.»

Le village s’est également vu d’un coup doter d’infrastructures de sports et loisirs qu’il n’a pas eu besoin de construire. Soit le terrain de foot et la salle de gym réalisés dans le périmètre de la place d’armes. «Cette salle est à la base de la création du tennis-club alors que le FC Valmont (qui regroupe les villages de Valeyres, de Chamblon et de Montagny) a pu quitter Onnens pour venir jouer ici», reprend Max Holzer. L’armée n’est en revanche pour rien dans la ligne de transports publics, déjà mise en service pour desservir l’hôpital de Chamblon.

Des travaux en commun

D’autres bénéfices liés à la présence de militaires aux portes du village ont continué des années après la mise en service d’un site que le conseiller fédéral Rudolf Gnägi avait qualifié de «camp de vacances» en juin 1979 lors de son inauguration. «L’entretien des talus de la commune et le déneigement ont longtemps été faits en collaboration avec l’armée», reprend Max Holzer. À cet égard, la grande muette n’a pas fourni que des bras: elle mettait également à disposition du matériel (faucheuse, lames) que Chamblon n’a ainsi pas dû acquérir. «Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment le cas. Les militaires sont moins nombreux, mais si on a besoin de matériel, on peut toujours faire appel à eux.» «Honnêtement, même aujourd’hui, je ne vois pas vraiment de nuisances engendrées par l’activité militaire. La caserne est tout de même relativement éloignée du village. Quant à la troupe, on ne la voit presque jamais.» Sa présence n’a-t-elle pas entravé le développement urbanistique de sa commune? «Nous avons assez de place de l’autre côté, répond l’édile. Et puis, nous pouvons nous féliciter d’avoir un fantastique lieu de balade, le périmètre de la place d’armes étant classé en réserve naturelle.» (24 heures)