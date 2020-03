Changement mouvementé à la tête de la Cave de Bonvillars

Sale temps pour la Cave des viticulteurs de Bonvillars (CVB). Alors qu’elle craint légitimement que la crise liée à l’épidémie de coronavirus va la mettre à rude épreuve, elle doit composer avec deux remous majeurs – mais indépendants l’un de l’autre – qui ont secoué récemment son organigramme. En janvier, elle enregistrait le départ du président au long cours de son conseil d’administration, Daniel Taillefert, alors que le 4 mars, elle licenciait avec libération de l’obligation de travailler sa directrice, Sylvie Mayland. En fonction depuis treize ans, elle a dès arrivée œuvré à relever financièrement cette coopérative viticole.

Dans un communiqué diffusé ce week-end, le conseil d’administration de la CVB regrette la parution d’articles de presse qui laissent l’impression que la directrice a été virée avec effet immédiat. Ce qui est faux, comme le confirment la CVB et son ex-directrice: «J’ai été licenciée en cinq minutes, c’est vrai et on m’a prié de ne pas revenir ici, mais en me libérant de mon obligation de travailler, on a respecté le préavis contractuel qui court jusqu’au 4 juin», explique Sylvie Mayland. L’ex-directrice affirme par ailleurs ne jamais avoir dérapé, que ce soit en tapant quelqu’un ou en piquant des sous dans la caisse. «Mes qualités professionnelles ont toujours été reconnues. Le 24 février, on me versait une prime importante. Comment expliquer que dix jours plus tard, on me mette à la porte sans entendre ma version des faits et ce, alors qu’une enquête interne a vraisemblablement été menée?»

Un «style de management» controversé

S’il n’entend pas entrer dans les détails des éléments qui ont conduit à ce licenciement de la directrice, «afin de préserver cette dernière et de ne pas envenimer le débat», le conseil d’administration explique néanmoins qu’en 2018 Sylvie Mayland a fait l’objet de plaintes de la part de collaborateurs et collaboratrices «quant à son style de management». Un audit a alors été confié à une société externe, qui a révélé des dysfonctionnements. Après en avoir informé l’ensemble du personnel et la directrice, le conseil d’administration lui a renouvelé sa confiance. «Tout en mettant en place un certain nombre de mesures et de directives qui n’ont malheureusement pas toutes été suivies par la directrice», affirme le conseil d’administration par voie de communiqué. «On m’accuse notamment de ne pas avoir suivi un cours de management au Centre patronal de mon plein gré. C’est totalement faux: cette formation a simplement été annulée, faute de candidats», répond-elle.

Toujours est-il qu’à la mi-février dernier sept employés faisaient à nouveau état d’un certain nombre de griefs à l’encontre de Sylvie Mayland. Elles ont été entendues par le conseil d’administration in corpore et le cabinet spécialisé qui avait réalisé l’audit de 2018. Deux «organes» qui ont estimé qu’il existait de nouveaux dysfonctionnements au sein de la direction, «plus importants et plus répandus» que les précédents, conduisant au licenciement de la directrice. «Les querelles dont la CVB fait état étaient uniquement liées au non-respect de leurs tâches par certains employés», soupire Sylvie Mayland.

Dimanche, le conseil d’administration annonçait la nomination au poste de directeur général à titre intérimaire de son directeur technique, Olivier Robert. «Cette situation m’attriste fortement. Je ne peux pas me réjouir d’accéder à ce poste, souligne d’emblée l’œnologue. Je vais poursuivre ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui.» S’il prend sa nomination ainsi, c’est sans doute parce que c’est justement Sylvie Mayland qui l’avait engagé, quelques mois après son arrivée. «Nous nous sommes retrouvés dans une situation de rupture entre des sociétaires et un conseil d’administration d’un côté et une directrice de l’autre. Une directrice qui a fait énormément de bonnes choses pour la Cave. Même si je ne peux pas soutenir tout ce qu’elle a fait, cette situation m’attriste beaucoup.»