Chavornay attaque la tête de la Protection civile

«Le Conseil communal de Chavornay a été très surpris, pour ne pas dire choqué, par le licenciement soudain (ndlr: le 9 février dernier) de Claude Rutishauser, ancien commandant de l’Organisation régionale de protection civile (ORPC) d’Orbe-Grandson par le comité directeur (CODIR) de l’ORPC du Jura-Nord vaudois.» La résolution, déposée jeudi soir par Olivier Thibaud, membre du groupe PLR et Indépendants, a été soutenue par une très large majorité du Conseil. Et elle n’y va pas par quatre chemins.

En effet, l’élu demande aux membres du CODIR de l’ORPC du district Jura-Nord vaudois de «réfléchir au bien-fondé de leur action et d’examiner l’opportunité de laisser leur place à des gens respectueux des aspects humains dans le but de réinstaurer la sérénité». Olivier Thibaud fait aussi remarquer que le licenciement pour juste motif n’a pas été invoqué dans la procédure qui vise Claude Rutishauser. «Seules des justifications mineures et de peu de portée ont transparu, par exemple le reproche d’avoir porté un ancien uniforme alors que le nouvel uniforme n’était pas disponible. Cela relève plus du procès d’intention que d’un réel problème de fond.»

L’organe délibérant souhaite aussi être renseigné sur les critères de sélection retenus et les motivations ayant débouché sur les nominations de l’actuel commandant et du président du CODIR. Et cela «à des fins de transparence et de contrôle de la gestion de l’ORPC dont la commune de Chavornay supporte sa part des coûts», poursuit l’élu.

«Nous avons signé une convention qui nous engage à respecter une stricte confidentialité»

Contacté, Pierre-Alain Lunardi, président du CODIR, ne souhaite pas s’exprimer sur la résolution votée par le Conseil communal. Il ne se montre pas plus loquace concernant le licenciement de Claude Rutishauser: «Nous avons signé une convention qui nous engage à respecter une stricte confidentialité.» Le président indique toutefois que le comité directeur passera cet été devant la commission de gestion de l’ORPC, qui devra vérifier que le CODIR respecte les procédures légales. «Nous sommes confiants», assure Pierre-Alain Lunardi.

Pas pour polémiquer

En marge de la séance du Conseil communal, Olivier Thibaud concède que sa résolution vise haut pour toucher bas. «Mon texte n’a pas pour but de polémiquer. Je voulais que nous apportions notre soutien à Claude Rutishauser et que le comité directeur de l’ORPC se remette en question. Mais il ne va pas démissionner simplement parce que nous demandons qu’il le fasse.»

Le texte de l’élu a aussi reçu un large soutien sur les bancs de l’Exécutif. «La Municipalité ne peut pas signer cette résolution, mais elle aurait aimé le faire», a lancé le syndic, Christian Kunze, face au Conseil communal. Elle sera transmise au CODIR et à l’assemblée intercommunale de l’ORPC. (24 heures)