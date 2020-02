Christelle Luisier termine la course dans le plâtre

«Rien de grave» s’empresse-t-elle d’annoncer. Après avoir mené une authentique campagne en courant les marchés et manifestations ou distribuant des croissants tôt le matin dans les gares, Christelle Luisier a mal terminé la course à l’élection complémentaire au Conseil d’état, mardi. Victime d’une chute, elle s’est présentée avec la main gauche ornée d’un plâtre bleu, jeudi soir au Conseil communal de Payerne.

«Nous avions un Stamm PLR au karting de Payerne et en sortant, j’ai trébuché sur un pavé. Comme je portais mes dossiers sur l’épaule droite, je me suis rattrapée de ma main gauche. Et cela ne s’est pas passé comme je l’entendais», explique la syndique. La gauchère s’est relevée avec une triple fracture de la main gauche. Selon le diagnostic, celle-ci devra rester immobilisée environ cinq semaines, dont deux dans un plâtre.

Si Christelle Luisier se retrouve bien gênée pour prendre des notes, sa mésaventure ne l’empêche toutefois pas de suivre les dossiers communaux en cours et peut-être cantonaux à venir. Avant de participer à la séance du conseil communal, elle a ainsi enchaîné les séances, jeudi. Mais avant les rendez-vous imposés par la journée électorale de dimanche, elle promet de se reposer le matin.