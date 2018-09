Cinquante nouvelles plantes médicinales en livre

«Il y a tellement d’autres plantes chez nous qui sont bonnes pour la santé!» Courant 2016, Claude Roggen, droguiste diderain retraité, regrettait déjà de devoir s’être limité à seulement cinquante plantes médicinales lors de la sortie du premier opus des «Secrets du druide». Deux ans plus tard, une suite, dévoilée le week-end dernier à l’institut agricole de Grangeneuve, vient donc de sortir de presse aux éditions du Bois Carré. Préfacé par le professeur Kurt Hostettmann, l’ouvrage espère faire aussi bien que le premier opus, qui s’était vendu à plus de 11000 exemplaires.

Ces cinquante nouvelles plantes médicinales du pays sont à découvrir par le biais de la pratique de «pères fondateurs», cinq personnalités nées entre le XVe et le XXe siècle et qui ont inspiré le droguiste broyard. Il s’agit de l’alchimiste Paracelse, du créateur de l’homéopathie Samuel Hahnemann, des curés-herboristes Sebastian Kneipp et Johann Künzle, ainsi que de l’ami et mentor de Claude, Roby Quinche. Avec les deux premiers nommés, le druide se penche notamment sur des plantes toxiques, ces végétaux poisons pouvant être utilisés à des fins curatives.

Si les plantes sont nouvelles, la recette reste la même que celle ayant permis ce succès de librairie en 2016. A la rédaction, on retrouve ainsi les plumes des journalistes Annick Monod et Cathy Roggen-Crausaz, belle-fille de Claude et éditrice de l’ouvrage. Le célèbre illustrateur Etienne Delessert est également de retour au rendez-vous de ces 256 pages à découvrir dans toutes les bonnes librairies. (24 heures)